快訊

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

退回總預算協商 韓國瑜坦言壓力大裁示暫緩：各黨再溝通

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
在野黨擬退回明年度中央政府總預算，立法院長韓國瑜今下午召集協商，協商過程朝野意見不一，韓國瑜坦言，此案茲事體大，他裁示的心理壓力也很大，他希望今天暫緩，找時間溝通。聯合報資料照
在野黨擬退回明年度中央政府總預算，立法院長韓國瑜今下午召集協商，協商過程朝野意見不一，韓國瑜坦言，此案茲事體大，他裁示的心理壓力也很大，他希望今天暫緩，找時間溝通。聯合報資料照

明年度中央政府總預算因政院，未依照立法院三讀通過法律，編列軍人加薪、提高退休警消退休金等所需經費，致總預算遭在野黨復議退回。立法院長韓國瑜今下午召集協商，朝野意見仍兩極；韓國瑜表示，此案茲事體大，他裁示的心理壓力也很大，他希望今天暫緩，找時間溝通。朝野黨團與會代表同意韓國瑜意見。

韓國瑜今下午召集黨團協商，討論案子包括已經被在野復議的明年度中央政府總預算。

國民黨立院黨團總召傅崐萁說，軍人加薪、提高退休警消退休金等在立院三讀通過，經過行政院長副署，由賴清德總統正式公告，但卓揆帶頭毀憲亂政，竟敢不編預算，把立法院當作行政院立法科。主計長陳淑姿配合演出，幾乎是踐踏立法院。民眾黨立院黨團提出退回總預算，立法院持續姑息的話永無寧日，與民眾黨一致，退回總預算。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷批，卓榮泰把自己當太上皇，要明確提出退回總預算，趕快重編，不要踐踏軍警消。他還要跟法務部長告發，卓榮泰不只跨過現正紅線，觸犯瀆職罪，剋扣該給軍人的薪水。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，聽國民黨、民眾黨代表所言，只有一句話「理不直氣壯」，一派胡言，到底誰在毀憲亂政，有關違憲部分，卓榮泰已經提出釋憲。

民眾黨團幹事長陳昭姿說，立法院三讀通過的法案，經總統公告生效，如果還不履行的話，立法院就被消滅了。

國民黨團書記長羅智強酸，「尊敬的柯建銘大法官」，聽柯建銘釋憲的高見，真是醍醐灌頂，小學生都不如。柯建銘反酸，「你這塊料要選國民黨主席啊？難怪很多不看好，你再撐一下子，很快就揭曉。」

陳淑姿說， 今年來已有多次對軍公教調整待遇，並在114年度追加預算中也納編國軍的待遇，政府對照顧警消和國軍已不遺餘力，在114年度追加預算中，納編提升國軍待遇所需經費59.5億。軍人待遇調整、警察人員人事條例等，當初通過時並沒有事先籌措財源。考量不同公務人員之間的公平性和退伍制度的衡平性，經討論後，行政院決定向大法官聲請釋憲，並依釋憲結果進行必要調整，必要時也會追溯回補，期盼在釋憲過程中，能夠回歸正常憲政體制，符合行政院編列預算，立法院審議預算的憲法精神。

韓國瑜裁示，黨團意見顯然南轅北轍。總預算案的處理，涉及到行政、立法兩院互動，非常重大，現在國會主要是三大黨，互相討論、攻防、制約，這件案子要請各黨團繼續溝通，每個黨都有自己黨部、自己領導的方式，也有自己的黨主席，是否黨團回去跟自己的黨部來溝通，因此案茲事體大，「所以我在做這個建議宣告的時候，我的心理壓力也很大，我們到時候再找時間，進一步溝通，今天就暫緩，找時間溝通。」

韓國瑜 行政院 立法院

延伸閱讀

卓榮泰：在野黨也受境外網軍打擊 可見認知作戰充斥台灣

鳳山水庫光電板爆爭議 高市府：唯一行政程序在韓國瑜任內

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

韓國瑜「3座隱形堰塞湖」 小草女神：狂賞民進黨3巴掌

相關新聞

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

民眾黨前主席柯文哲遭關押近一年，日前交保。柯文哲妻子陳佩琪今在臉書發文表示，柯文哲離群索居一年、回家一個月了，覺得「怪怪...

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

上報接獲外交部官員爆料，指外交部長林佳龍遭控利用外交部預算推新書，以他上任後力推的「總合外交」為主軸，動員外交部各司人力...

民進黨已有動作？媒體人看2026高雄選戰：若做掉林岱樺，恐激起反彈

2026高雄市長前哨戰開打，綠營內部暗潮洶湧！媒體人謝寒冰指出，民進黨雖預計明年1月才正式啟動初選民調，但黨內與部分外部機構早已「提前操作」，原本聲勢領先的立委林岱樺民調下滑，而邱議瑩、賴瑞隆則有超前趨勢。謝寒冰直言，若民進黨中央透過機制「做掉」林岱樺，恐激起基層反彈。

我官兵被中共通緝 遭銀行拒貸？王定宇再點名「台銀人壽與玉山銀行」

民進黨立委王定宇昨天質詢國安局長蔡明彥時爆料，竟有被中國發布通緝的台灣官兵退伍要申辦保險、貸款，竟被台灣公股銀行拒絕，稱...

最年長與最年輕的部長都姓李 文化部和運動部啟動「遠洋合作」

內閣成員中年紀最長及最輕，同時以專業身份出任部長的文化部長李遠及運動部長李洋，今日進行首度雙部會合作會面。李遠、李洋都認...

【重磅快評】當賴清德喊團結，陳亭妃皮要繃緊了

昨天民進黨中常會拍板2026縣市長提名台南市、高雄市、嘉義縣黨內初選時程。賴清德主席表示，希望初選競爭是正向且良性，對內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。