退回總預算協商 韓國瑜坦言壓力大裁示暫緩：各黨再溝通

明年度中央政府總預算因政院，未依照立法院三讀通過法律，編列軍人加薪、提高退休警消退休金等所需經費，致總預算遭在野黨復議退回。立法院長韓國瑜今下午召集協商，朝野意見仍兩極；韓國瑜表示，此案茲事體大，他裁示的心理壓力也很大，他希望今天暫緩，找時間溝通。朝野黨團與會代表同意韓國瑜意見。

韓國瑜今下午召集黨團協商，討論案子包括已經被在野復議的明年度中央政府總預算。

國民黨立院黨團總召傅崐萁說，軍人加薪、提高退休警消退休金等在立院三讀通過，經過行政院長副署，由賴清德總統正式公告，但卓揆帶頭毀憲亂政，竟敢不編預算，把立法院當作行政院立法科。主計長陳淑姿配合演出，幾乎是踐踏立法院。民眾黨立院黨團提出退回總預算，立法院持續姑息的話永無寧日，與民眾黨一致，退回總預算。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷批，卓榮泰把自己當太上皇，要明確提出退回總預算，趕快重編，不要踐踏軍警消。他還要跟法務部長告發，卓榮泰不只跨過現正紅線，觸犯瀆職罪，剋扣該給軍人的薪水。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，聽國民黨、民眾黨代表所言，只有一句話「理不直氣壯」，一派胡言，到底誰在毀憲亂政，有關違憲部分，卓榮泰已經提出釋憲。

民眾黨團幹事長陳昭姿說，立法院三讀通過的法案，經總統公告生效，如果還不履行的話，立法院就被消滅了。

國民黨團書記長羅智強酸，「尊敬的柯建銘大法官」，聽柯建銘釋憲的高見，真是醍醐灌頂，小學生都不如。柯建銘反酸，「你這塊料要選國民黨主席啊？難怪很多不看好，你再撐一下子，很快就揭曉。」

陳淑姿說， 今年來已有多次對軍公教調整待遇，並在114年度追加預算中也納編國軍的待遇，政府對照顧警消和國軍已不遺餘力，在114年度追加預算中，納編提升國軍待遇所需經費59.5億。軍人待遇調整、警察人員人事條例等，當初通過時並沒有事先籌措財源。考量不同公務人員之間的公平性和退伍制度的衡平性，經討論後，行政院決定向大法官聲請釋憲，並依釋憲結果進行必要調整，必要時也會追溯回補，期盼在釋憲過程中，能夠回歸正常憲政體制，符合行政院編列預算，立法院審議預算的憲法精神。

韓國瑜裁示，黨團意見顯然南轅北轍。總預算案的處理，涉及到行政、立法兩院互動，非常重大，現在國會主要是三大黨，互相討論、攻防、制約，這件案子要請各黨團繼續溝通，每個黨都有自己黨部、自己領導的方式，也有自己的黨主席，是否黨團回去跟自己的黨部來溝通，因此案茲事體大，「所以我在做這個建議宣告的時候，我的心理壓力也很大，我們到時候再找時間，進一步溝通，今天就暫緩，找時間溝通。」

商品推薦