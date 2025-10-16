週刊稱黃國昌養駭客竊個資 內政部：戶政系統近5年未被干擾

鏡週刊報導，中央廣播電台遭駭客入侵，且涉案員工疑被民眾黨主席黃國昌吸收成「網路禁衛軍」，還駭入戶政系統查個資對其出征、霸凌。內政部說明，戶政資料每一筆都有做追蹤查詢，回溯5年紀錄，並未受到干擾，對外有一些網站，每天會遭駭客攻擊5萬次，但基本上只是攻擊，沒有成功。

針對央廣駭客事件，行政院發言人李慧芝指出，政府非常重視關鍵基礎設施資安，除了關鍵基礎設施本身需要依法擬定資通安全防護計劃外，行政院國家資通安全會報每年也會針對國家九大關鍵基礎設施領域進行稽核，數發部也會辦理紅藍隊的實兵攻防演練，確保資安防護充分有效。

內政部戶政司專委潘營忠補充指出，戶政系統是國家關鍵核心系統，因此有法遵上的要求；基本上，戶政系統每天交易量超過100萬筆，提供給368個戶所，在封閉性網路查詢，每筆資料都有做追蹤查詢，相關行為也有實名制登記。

此外，黃國昌捲入創立狗仔集團跟監政敵，薪資被踢爆由凱思國際支付，針對該公司是否有中國資金，李慧芝說，國安局長蔡明彥已有充分說明，涉及犯罪偵查部分，因為已在司法調查程序中，政院尊重檢調機關調查，不多做說明。

至於行政院有多位閣員遭大規模跟拍，其一被跟拍的行政院政委林明昕曾是否提告「要看上面的意思」，李慧芝說明，林明昕上周已稱沒有提告意願，而此事因為涉及國安事件，要配合調查，責任歸屬於總統府，以及國安會及所屬單位，不是行政院本身，林政委是基於行政倫理，才會這樣說。

李慧芝重申，如果任何一位內閣人員需要幫忙提告，行政院作為法治維護者，會在法律規定範圍提供相關協助。

