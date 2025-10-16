聽新聞
我官兵被中共通緝 遭銀行拒貸？王定宇再點名「台銀人壽與玉山銀行」
民進黨立委王定宇昨天質詢國安局長蔡明彥時爆料，竟有被中國發布通緝的台灣官兵退伍要申辦保險、貸款，竟被台灣公股銀行拒絕，稱「你被通緝了」。王定宇今天進一步公布拒貸，一家是台銀人壽、另一家是玉山銀行。
行政院今指出，所有公股銀行和各家銀行，實務上會把歐盟、聯合國及法務部制裁名單納入，但不會有中國的制裁名單。
王定宇指出，國安局長還有情工單位特別提到，中國那種無理的點名台灣資通電軍、軍情局以及政戰局相關人員的通緝、訴追的這種做法當然不能接受，而中國的法律也不及於台灣。
王定宇說，他過去幾個月具體接到至少兩個個案，在國內的金融機構進行相關作業的時候，竟然被以遭受中國通緝為理由，給了相當大的刁難，等於台灣的行庫在執行中共對國軍的通緝，這是絕對無法接受，要求要處理甚至處分。
王定宇表示，其中一個個案是在機敏單位服務，因為要更換姓名，向台銀人壽來進行作業，沒想到被台銀人壽告知說，「你是高風險人員，不能像一般人一樣來臨櫃辦理，必須到台銀人壽的台北總部，才准其辦理」。
王定宇指出，很遺憾台灣銀行有來立法院、金管會也在，相關人員在詢答當中竟然都搞不清楚狀況，說沒有這樣的事情，那他只好把案情說的更明確。
