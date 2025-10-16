快訊

中職／球員還是網紅？林益全想回職棒舞台 先回歸本業初心吧

輝達進駐T17、T18告吹？新壽今辦動土典禮 李四川：不曉得目的是什麼

再傳警員涉洩密！ 檢調搜索新北2分局小隊長、偵查佐被帶走偵訊

卓榮泰：如期完成雲嘉南災後復原重建 強化防災韌性

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

行政院卓榮泰16日於行政院會聽取本院公共工程委員會說明「雲嘉南災後復原前進指揮所工作辦理情形」報告後表示，感謝政務委員陳金德帶領「雲嘉南災後復原前進指揮所」，統籌及督導整合各部會資源，同時也感謝災區縣市政府及鄉鎮市公所，與中央密切合作，加速推動災區復原工作。

關於民宅修繕的協助，卓榮泰表示，政府已提出包含家園復原慰助金、媒合修繕獎勵金、上工津貼等多項措施，並已有階段性成果。卓院長請前進指揮所持續了解民眾需求，整合各方現有資源，研擬檢討提出更大的支持方案，加速協助民眾重建家園。

卓榮泰請農業部持續秉持「從優、從寬、從速」原則辦理農損的各項補助及救助，扶助農漁民業者度過難關，並請環境部儘速啟動「廢棄物清理法」修正，將光電板納入應回收廢棄物，建立完整責任鏈。此外，卓榮泰責成經濟部組成跨部會總體檢小組，針對各光電案進行整體案場管理、抗災韌性、災害應變機制，以及災後清除復原等整體檢視，以強化光電案場防災韌性。

最後，卓榮泰要求各部會確保復原重建的工作進度如期完成，並在工作規劃上強化防災韌性，才能在面對氣候變遷挑戰時，更有效保障人民生命與財產安全。

卓榮泰 災後 廢棄物 行政院

延伸閱讀

雲嘉南民宅修復84% 將修法以清理光電板

臺灣週開幕 亞資中心話題熱 卓揆：打造金融戰略樞紐

卓榮泰：在野黨也受境外網軍打擊 可見認知作戰充斥台灣

勉勵公務員 卓榮泰：要以台灣為世界的中心來思考

相關新聞

我官兵被中共通緝 遭銀行拒貸？王定宇再點名「台銀人壽與玉山銀行」

民進黨立委王定宇昨天質詢國安局長蔡明彥時爆料，竟有被中國發布通緝的台灣官兵退伍要申辦保險、貸款，竟被台灣公股銀行拒絕，稱...

民進黨已有動作？媒體人看2026高雄選戰：若做掉林岱樺，恐激起反彈

2026高雄市長前哨戰開打，綠營內部暗潮洶湧！媒體人謝寒冰指出，民進黨雖預計明年1月才正式啟動初選民調，但黨內與部分外部機構早已「提前操作」，原本聲勢領先的立委林岱樺民調下滑，而邱議瑩、賴瑞隆則有超前趨勢。謝寒冰直言，若民進黨中央透過機制「做掉」林岱樺，恐激起基層反彈。

週刊稱黃國昌養駭客竊個資 內政部：戶政系統近5年未被干擾

鏡週刊報導，中央廣播電台遭駭客入侵，且涉案員工疑被民眾黨主席黃國昌吸收成「網路禁衛軍」，還駭入戶政系統查個資對其出征、霸...

【重磅快評】邱議瑩兩串蕉難救蕉農變焦農的困境

月初媒體報導「旗山香蕉價格從110元崩跌至8元，蕉農恐血本無歸」，綠委邱議瑩怒批誤導，意圖製造恐慌，市面旗山香蕉產地價是...

郭國文告發謝龍介：散布光電板謠言 立委無造謠免責權

立法委員、民進黨台南市黨部主委郭國文今天有表示，面對烏山頭水庫光電板的謠言滿天飛，國民黨立委立委謝龍介是造謠者之一，且經...

沒編足警消退休金藍委嗆砍預算 劉世芳：當好人也要依憲法

行政院115年度中央政府總預算未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算。藍委林德福今質詢批行政部門把立院當塑膠，並揚言「會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。