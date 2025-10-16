卓榮泰：如期完成雲嘉南災後復原重建 強化防災韌性
行政院長卓榮泰16日於行政院會聽取本院公共工程委員會說明「雲嘉南災後復原前進指揮所工作辦理情形」報告後表示，感謝政務委員陳金德帶領「雲嘉南災後復原前進指揮所」，統籌及督導整合各部會資源，同時也感謝災區縣市政府及鄉鎮市公所，與中央密切合作，加速推動災區復原工作。
關於民宅修繕的協助，卓榮泰表示，政府已提出包含家園復原慰助金、媒合修繕獎勵金、上工津貼等多項措施，並已有階段性成果。卓院長請前進指揮所持續了解民眾需求，整合各方現有資源，研擬檢討提出更大的支持方案，加速協助民眾重建家園。
卓榮泰請農業部持續秉持「從優、從寬、從速」原則辦理農損的各項補助及救助，扶助農漁民業者度過難關，並請環境部儘速啟動「廢棄物清理法」修正，將光電板納入應回收廢棄物，建立完整責任鏈。此外，卓榮泰責成經濟部組成跨部會總體檢小組，針對各光電案進行整體案場管理、抗災韌性、災害應變機制，以及災後清除復原等整體檢視，以強化光電案場防災韌性。
最後，卓榮泰要求各部會確保復原重建的工作進度如期完成，並在工作規劃上強化防災韌性，才能在面對氣候變遷挑戰時，更有效保障人民生命與財產安全。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言