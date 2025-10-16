卓榮泰：如期完成雲嘉南災後復原重建 強化防災韌性

行政院長卓榮泰16日於行政院會聽取本院公共工程委員會說明「雲嘉南災後復原前進指揮所工作辦理情形」報告後表示，感謝政務委員陳金德帶領「雲嘉南災後復原前進指揮所」，統籌及督導整合各部會資源，同時也感謝災區縣市政府及鄉鎮市公所，與中央密切合作，加速推動災區復原工作。

關於民宅修繕的協助，卓榮泰表示，政府已提出包含家園復原慰助金、媒合修繕獎勵金、上工津貼等多項措施，並已有階段性成果。卓院長請前進指揮所持續了解民眾需求，整合各方現有資源，研擬檢討提出更大的支持方案，加速協助民眾重建家園。

卓榮泰請農業部持續秉持「從優、從寬、從速」原則辦理農損的各項補助及救助，扶助農漁民業者度過難關，並請環境部儘速啟動「廢棄物清理法」修正，將光電板納入應回收廢棄物，建立完整責任鏈。此外，卓榮泰責成經濟部組成跨部會總體檢小組，針對各光電案進行整體案場管理、抗災韌性、災害應變機制，以及災後清除復原等整體檢視，以強化光電案場防災韌性。

最後，卓榮泰要求各部會確保復原重建的工作進度如期完成，並在工作規劃上強化防災韌性，才能在面對氣候變遷挑戰時，更有效保障人民生命與財產安全。

