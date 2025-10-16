民進黨已有動作？媒體人看2026高雄選戰：若做掉林岱樺，恐激起反彈

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨立委林岱樺。圖／聯合報系資料照片
2026高雄市長前哨戰開打，綠營內部暗潮洶湧！媒體人謝寒冰指出，民進黨雖預計明年1月才正式啟動初選民調，但黨內與部分外部機構早已「提前操作」，原本聲勢領先的立委林岱樺民調下滑，而邱議瑩、賴瑞隆則有超前趨勢。謝寒冰直言，若民進黨中央透過機制「做掉」林岱樺，恐激起基層反彈。

謝寒冰昨（15日）在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，民進黨目前在高雄陷入逆風期，從美濃大峽谷、柏油山等爭議延燒，市長陳其邁及市府團隊卻試圖將責任轉嫁給前市長韓國瑜、甚至前總統馬英九，彷彿與綠營無關。謝寒冰批評，高雄長年由民進黨執政，如今出事卻想切割，這樣的做法難以讓民眾買單。

謝寒冰進一步分析，林岱樺原先民調領先，但近期趨勢反轉，邱議瑩、賴瑞隆逐步上升。若民進黨中央為整合選情而否定林岱樺參選資格，或在初選過程「動手腳」，基層勢必反彈。謝寒冰強調，林岱樺長期深耕地方、擁有穩固基盤，一旦遭不公平對待，支持者恐出現強烈不滿，這是黨中央必須面對的風險。

謝寒冰也提到，林岱樺的政治根基並非完全依賴黨內資源，而是其家族兩代深耕地方的成果，雖然黨內不少人希望她「知難而退」，但以林的性格顯然不會輕易放棄，這正是賴清德總統最大的難題，畢竟高雄是綠營重鎮，一旦內鬥擴大，勢必牽動2026整體布局。

林岱樺涉助理費詐領案遭起訴，她昨日出席黨內廉政委員會後，發表聲明強調尊重司法、全力配合釐清事實，但也指控檢方引用不利證據，刻意漏列有利資料，導致內容與事實不符，籲外界對她的清白「要有信心」。

林岱樺 民進黨 賴瑞隆 陳其邁 賴清德

