郭國文告發謝龍介：散布光電板謠言 立委無造謠免責權

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委郭國文告發國民黨立委謝龍介違反「社維法」。圖／郭國文辦公室提供
立法委員、民進黨台南市黨部主委郭國文今天有表示，面對烏山頭水庫光電板的謠言滿天飛，國民黨立委立委謝龍介是造謠者之一，且經過行政單位澄清後仍多次毫無證據造謠，因此已派人至警局報案告發違反「社維法」散布假消息製造恐慌，希望警察能盡速偵辦。

郭國文指出，造謠烏山頭水庫光電使用藥水、清潔劑清洗者，自始至終都拿不出任何證據，尤其在主管機關、光電業者都多次澄清，清潔都只會使用清水，且水質監測結果均正常下，謝龍介仍持續造謠。

郭國文說，謝龍介首先在10月10日，於他的直播上直指光電板一定要用藥劑清洗，無視經濟部前一日才澄清，契約規定就是必須使用清水。面對謝龍介的造謠，經濟部、業者分別在10月11日、10月13日再度澄清，結果謝龍介10月14日再度開直播造謠。

郭國文表示，更誇張的是，謝龍介10月14日直播時，不僅稱光電板使用清潔劑清洗，更以含鎘的米做隱射，直言烏山頭水庫檢測報告查出汙染超標；然而，烏山頭水庫水綜合指標質始終都在良好以上、水質監測也都正常，謝龍介仍大言不慚地傳遞假消息。

郭國文指出，謝龍介於10月15日接受名嘴黃光芹專訪時，於談話內容中展現出，謝龍介明知主管機關已澄清相關謠言，卻持續散佈不實資訊，就是明知故犯，為了個人政治利益製造恐慌

郭國文說，即便是立委也沒有造謠免責權，因此自己已派人告發謝龍介違反「社維法」第63條第一項第五款，散布謠言影響公共安寧，希望藉由警方追求真相，來杜絕亂象。

郭國文表示，謝龍介的抹黑造謠，對台南人極度不公平，不只影響到城市的名譽，更傷害到農民與台南農產品，令人無法理解，一位意圖參選台南市長的人，怎麼會為了流量做盡傷害台南的事。

謝龍介 烏山頭水庫 郭國文

