沒編足警消退休金藍委嗆砍預算 劉世芳：當好人也要依憲法

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政委員會今邀請內政部長劉世芳出席等相關部會就「警察、消防、海巡、移民及空中勤務總隊人員危勞津貼及退休權益之保障」進行專題報告。記者曾原信／攝影
行政院115年度中央政府總預算未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算。藍委林德福今質詢批行政部門把立院當塑膠，並揚言「會拉預算。」內政部長劉世芳回，「大家都想做好人啦！做好人也要按照憲法。」藍委許宇甄也關心此事，海委會主委管碧玲說，「這是一個政治僵局。」

立法院內政委員會今邀內政部長劉世芳、海委會主委管碧玲、警政署長張榮興等人就「警察、消防、海巡、移民及空中勤務總隊人員危勞津貼及退休權益之保障」進行專題報告並備質詢。

林德福表示，「警察人員人事條例」有關警察退休所得替代替已三讀通過，這是法律規定，但賴清德總統與行政院長卓榮泰竟不依法編列預算，這不是公然踐踏立法院通過法律，同時也踐踏警消權益。如果政府都不願意善待這些警消人員，民進黨政府又有何資格來談強化社會韌性，希望劉世芳可不要再利用國家的力量來欺負警消同仁。

劉世芳答詢，贊同爭取權益的部分，但請不要說用全國力量來欺負警消同仁，依法行政要在中華民國的憲法體制下面，有爭議部分，現在行政院已經聲請釋憲，再按照釋憲結果。

林德福則回，「三讀通過了還在釋憲，笑死人了，把立法院當成塑料。」劉世芳說，林德福是老委員，她也當過立委，替基層爭取權利是立委該做的事情，但爭取權利要依照法律。同時，林德福再說，「要摸著良心，人在做天在看。」

劉世芳回擊，「我們也是人在做天在看」，如果釋憲結果是行政院需要追溯補回，當然會照做，卓院長也講得非常清楚，「大家都不想做壞人，大家都想做好人啦！但做好人也是要按照憲法。」林德福說，「你會拉這個，我們也會拉預算。」

另許宇甄也關心，警察人事條例6月經三讀、總統公告修正，行政院8月22日聲請釋憲，編列預算應在之前，內政部、海委會在編列預算過程中，是否依法編列相關預算？

管碧玲表示，概算是早於立院通過修正前，這件事情最重要關鍵是大法官的憲政機關能否補足人選，「大家都知道，這是一個政治僵局，它是政治，不是行政」，基於內閣是行政一體，大家都在等待釋憲。對於許追問沒有編列原因為何，管碧玲重申，內閣是行政一體，從4月就一直是沒編列。

海委會主委管碧玲（右）受邀出席內政委員會「警察、消防、海巡、移民及空中勤務總隊人員危勞津貼及退休權益之保障」進行專題報告。記者曾原信／攝影
