王定宇稱官兵遭陸通緝被拒貸 政院：公股銀未納中國制裁名單
立委透露，有信用良好的官兵因遭中國點名，遭銀行以「被中國通緝」為由拒貸，更點名台銀人壽、玉山銀行。行政院指出，所有公股銀行和各家銀行，實務上會把歐盟、聯合國及法務部制裁名單納入，但不會有中國的制裁名單。
民進黨立委王定宇15日於立法院外交及國防委員會質詢時，關注中共發布國防部政戰局心戰大隊、軍情局人員的懸賞通告，並透露有信用良好的官兵因為遭到中國點名、通緝，因此有公股銀行不願貸款、保險。財政部長莊翠雲今天在立法院答詢時澄清，已初步向公股銀行了解，並無此情形。
行政院發言人李慧芝指出，王定宇稍早透露他過往舉行協調會的兩家銀行，就是台銀人壽跟玉山銀行；她說，所有公股銀行和各家銀行，實務上會把包括歐盟、聯合國及法務部制裁名單列入，但不會有中國的制裁名單。
金管會銀行局副組長曹玉翔補充，金管會也剛得知兩家銀行的名單，會針對個案機構再作了解；她提到，「洗錢防制法」確實要求在系統建立黑名單，但中國制裁名單沒有被列入。
