賴清德籲修「國安十法」黃國昌喊造謠 綠：抹不掉白黨工收中資參選
民進黨發言人韓瑩今天表示，民眾黨主席黃國昌指控賴清德總統呼籲朝野支持「國安十法」修法是帶頭造謠，但是喊再多執政黨造謠，也抹不掉民眾黨候選人收受中資遭判刑，更蓋不住黃國昌與狗仔勾結跟監的醜聞。
韓瑩指出，中國介選不分藍綠，民進黨已推動「國安十法」修法，包括「反滲透法」、「資通安全管理法」、「國籍法」等，全面強化國家安全防線，確保民主制度不受滲透威脅。民眾黨前候選人馬治薇因收中資遭判刑，黃國昌還曾替她拍推薦影片，兩人關係昭然若揭。如今面對介選與跟監爭議，與其運用各種抹黑執政黨與賴總統的形容詞，不如老老實實的回答社會對你的質疑。
韓瑩說，國安法修法是為了鞏固民主防線、阻止中國滲透與介選，黃國昌不但不支持，反而刻意轉移焦點、模糊事實，這些臭不可聞的行徑才是真正威脅國家安全。
