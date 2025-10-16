快訊

魏哲家：因應地緣政治風險升高 台積電啟動嚴謹產能開發評估機制

繳不出1.8萬學費…清寒大學生身亡 外婆淚：好好上學卻遇到如此境地

台中霧峰傳街頭喋血案1男1女遭砍 警方證實：行凶是鄰居

賴清德籲修「國安十法」黃國昌喊造謠 綠：抹不掉白黨工收中資參選

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人韓瑩今天表示，民眾黨主席黃國昌指控賴清德總統呼籲朝野支持「國安十法」修法是帶頭造謠，但是喊再多執政黨造謠，也抹不掉民眾黨候選人收受中資遭判刑，更蓋不住黃國昌與狗仔勾結跟監的醜聞。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人韓瑩今天表示，民眾黨主席黃國昌指控賴清德總統呼籲朝野支持「國安十法」修法是帶頭造謠，但是喊再多執政黨造謠，也抹不掉民眾黨候選人收受中資遭判刑，更蓋不住黃國昌與狗仔勾結跟監的醜聞。圖／聯合報系資料照片

民進黨發言人韓瑩今天表示，民眾黨主席黃國昌指控賴清德總統呼籲朝野支持「國安十法」修法是帶頭造謠，但是喊再多執政黨造謠，也抹不掉民眾黨候選人收受中資遭判刑，更蓋不住黃國昌與狗仔勾結跟監的醜聞。

韓瑩指出，中國介選不分藍綠，民進黨已推動「國安十法」修法，包括「反滲透法」、「資通安全管理法」、「國籍法」等，全面強化國家安全防線，確保民主制度不受滲透威脅。民眾黨前候選人馬治薇因收中資遭判刑，黃國昌還曾替她拍推薦影片，兩人關係昭然若揭。如今面對介選與跟監爭議，與其運用各種抹黑執政黨與賴總統的形容詞，不如老老實實的回答社會對你的質疑。

韓瑩說，國安法修法是為了鞏固民主防線、阻止中國滲透與介選，黃國昌不但不支持，反而刻意轉移焦點、模糊事實，這些臭不可聞的行徑才是真正威脅國家安全。

黃國昌 國安法 民眾黨

延伸閱讀

賴清德籲支持修「國安十法」 黃國昌：資安法早三讀

影／民眾黨該派誰選台中市長？江和樹：當然支持柯文哲或黃國昌

涉狗仔案謝幸恩被記2大過 黃國昌：中央社有遵守新聞倫理？

質詢烏山頭光電板引綠粉不滿挨轟 賴清德點名要陳亭妃闢謠

相關新聞

中國明年主辦APEC峰會 林佳龍籲：說到做到 不要矮化台灣

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將於月底在南韓登場，外交部長林佳龍今在立法院表示，中國去年在秘魯爭取主辦明年APEC...

【重磅快評】邱議瑩兩串蕉難救蕉農變焦農的困境　

月初媒體報導「旗山香蕉價格從110元崩跌至8元，蕉農恐血本無歸」，綠委邱議瑩怒批誤導，意圖製造恐慌，市面旗山香蕉產地價是...

郭國文告發謝龍介：散布光電板謠言 立委無造謠免責權

立法委員、民進黨台南市黨部主委郭國文今天有表示，面對烏山頭水庫光電板的謠言滿天飛，國民黨立委立委謝龍介是造謠者之一，且經...

沒編足警消退休金藍委嗆砍預算 劉世芳：當好人也要依憲法

行政院115年度中央政府總預算未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算。藍委林德福今質詢批行政部門把立院當塑膠，並揚言「會...

王定宇稱官兵遭陸通緝被拒貸 政院：公股銀未納中國制裁名單

立委透露，有信用良好的官兵因遭中國點名，遭銀行以「被中國通緝」為由拒貸，更點名台銀人壽、玉山銀行。行政院指出，所有公股銀...

光電板風暴燒向鳳山水庫 陳其邁只想甩鍋韓國瑜？

台南烏山頭水庫設置的水庫水面浮力式太陽光電場，因為可能汙染水源等疑慮，除遭外界質疑外，也引爆民進黨內部矛盾，可能因為憂心這把火燒到高雄，當立委陳菁徽揭露高雄鳳山水庫也有設置時，高雄市府第一時間馬上跳出來說，「市府在本案唯一且明確角色，就是2019年5月韓國瑜市長同意籌設許可」，典型的卸責言論，就是要把最近的光電板風暴讓前朝背鍋，更暴露出高雄市府的格局狹隘，心態可議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。