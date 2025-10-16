賴清德籲支持修「國安十法」 黃國昌：資安法早三讀

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌今在立法院受訪。記者劉懿萱／攝影
民眾黨主席黃國昌今在立法院受訪。記者劉懿萱／攝影

身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會致詞，呼籲朝野政黨應支持民進黨提出「國安十法」修法。民眾黨主席黃國昌今反批，賴總統被自家造謠圖卡誤導，搞不清楚立法程序，資通安全管理法早在8月29日已三讀通過，民進黨卻仍宣稱藍白擋法案

賴總統昨呼籲朝野政黨應支持民進黨提出「國安十法」修法，而國安十法包括反滲透法、兩岸人民關係條例、香港澳門關係條例、國籍法、通訊保障及監察法、國家安全法、國家情報工作法、資通安全管理法、陸海空軍刑法及刑法。

黃國昌今在立法院受訪說，資通安全管理法早在8月29日便已三讀通過，賴清德總統發言前，要不要先搞清楚事實，否則非常可笑。貴為執政黨的黨主席被自己家的造謠圖卡所迷惑，立法院網站都有明確紀錄。黃還點名民進黨立委吳思瑤散播錯誤資訊，誤導民眾以為在野黨阻擋國安相關法案，但拖延的是民進黨。

黃國昌指出，民進黨自己有召委，自己不排審法案，還利用媒體資源與側翼網軍製造假消息，且賴清德總統帶頭造謠，怎麼會有這麼不負責任的執政黨？黃說，賴總統應該要問，民進黨立委許智傑身為召委，為何拖著法案這麼久才召開協商，什麼時候出委員會的？什麼時候召開協商的？立院都有紀錄。

黃國昌強調，國安立法應該回歸事實與理性辯論，不應淪為政治操作工具，呼籲執政黨要先做好功課。

