影／民眾黨該派誰選台中市長？江和樹：當然支持柯文哲或黃國昌

聯合報／ 記者游振昇趙容萱／台中即時報導
民眾黨台中市議員江和樹今天到台中市黨部交資料，完成登記下屆議員參選程序作業。記者趙容萱／攝影
民眾黨台中市議員江和樹今天到台中市黨部交資料，完成登記下屆議員參選程序作業。記者趙容萱／攝影

民眾黨台中市議員江和樹今天到市黨部完成參選下屆市議員登記，他說下屆台中市長選舉很重要，三角鼎立，民眾黨不可能容易放棄，如果問他台中市長該推誰選，他當然支持柯文哲或黃國昌，但不要派很奇怪的人，成事不足，敗事有餘，對藍白未來合作會有傷害，「這不是我們要的，不要忘了2024痛苦教訓」。

江和樹表示，台灣民眾黨在台中大里、霧峰選區台中市議員正式提名，他身為現任議員沒有任何優勢，台灣民眾黨採公開透明方式，接受挑戰，他今天到台中市黨部交資料，完成登記參選程序作業，民眾黨在2026年繼續加油，希望在台中市議會拿下民眾黨黨團為目標。

江和樹說，北屯、西屯或太平區民眾黨有多人有意願想參選區域，要做協調，協調不成就要公開，第三波可能由無黨籍議員是否願意加入，無黨籍市議員陳廷秀和市議員陳清龍之妻就可成立黨團，旁觀者就願意加入，像一個團隊。第四波是里長很重要，希望台中市可提出最少200位以上民眾黨的里長，當時柯文哲主席期間，在自己里內是否拿到第一名，希望掛民眾黨籍參選，如果沒有，不會要求一定加入民眾黨，如果理念相同，資源和黃國昌主席都願意幫忙輔選。

他表示，最重要的是台中市長，三角鼎立，不可能容易放棄，不放棄下該如何合作，民眾黨中央要好好了解台中市，如果問他台中市長該推誰選，他當然支持柯文哲或黃國昌，不要派很奇怪的人，成事不足，敗事有餘，對藍白未來合作會有傷害，民進黨就得分了，「這樣不是我們要的」，不要忘了2024的教訓是非常痛苦。

江和樹表示，第一波現任先提名，讓想挑戰的人都可選擇，太平區有二人先協調，北屯區有意要選的黨同志很多，聽說有5到6人，先協調，徵召無黨籍陳廷秀議員，南屯區吳佩芸議員。是否有機會找理念相同的合作？他說，掛民眾黨參選起碼多3000到4000票，沒有團體可以保證這樣。柯文哲在台中市獲得30%支持度，三角鼎立，潭雅神有徐瑄灃，是否可以合作，現在政治要打破傳統，加入民眾黨如果有加分，別人就願意來。

