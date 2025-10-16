反對大法官投書表態 民團籲應續用舊法

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「新的《憲法訴訟法》已實質癱瘓憲法法庭，大法官不該主張遵守新法！」辜寬敏基金會、永社等台派社團16日召開記者會，痛批蔡宗珍、楊惠欽與朱富美近日聲明有違《法官法》，且讓憲法法庭癱瘓將近1年。律師黃帝穎呼籲，憲法法庭應積極以舊法反制違憲新法，若無法可遵的話，行政院面對違憲法案，要積極行使不副署權。

投書違反「法官不語」

東吳法律系特聘教授張嘉尹痛批，3位大法官近日發表聲明，表示憲法法庭應該接受新修的《憲法訴訟法》第30條第2項到第6項，法庭開庭評議需達10人門檻，這樣的說法已經創下憲政史的惡例。首先，大法官若要表達不同意見，應該透過評議庭的意見書，而非投書到報章媒體，此舉恐違反《法官法》的「法官不語」原則。

張嘉尹指出，大法官依據釋字601號解釋，也是法官職責的一種，且大法官內規也有相關規定，大法官如此神聖的職務，卻透過投書表達意見，完全是違法行為；此外，依據前大法官黃虹霞專訪透露，有少數大法官缺席評議庭、讓憲法法庭無法開會，如此可見就是這些大法官，但《憲訴法》上路以來已經癱瘓263天，盼大法官能以舊法重啟審理與評議程序。

政院應不副署抵制

「這3位大法官的見解是不對的！」經民連研究員高鉦詠表示，新修的《憲法訴訟法》，在主客觀上都發生了讓憲法法庭實質癱瘓的功能，不只要守護憲法秩序，大法官更應該有勇氣拒用當然違憲的法律。他強調，憲法法庭就是要避免民主走向威權，同時保障人權，立法院在朝野惡鬥下已連續否決14位人選，剩下的大法官應有所作為。

辜寬敏基金會執行長楊宗澧則說，憲法法庭截至8月，還有360案尚未結束，最後一個憲判在去年10月28日公布後，憲法法庭已經空轉1年，且發表聲明的大法官蔡宗珍，在2003年的學術論文立場與如今的聲明相違背，也令人不解。律師黃帝穎呼籲，大法官應儘速依據舊法、恢復運作，而行政院在空轉期間，若有違憲疑慮法案，應積極不副署讓法令失效。

黃帝穎說，若立法院不贊同行政院不副署，可以提出不信任案、進而倒閣，若不敢提不信任，代表認可行政院的不副署具有憲政意義。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦