快訊

提醒市長要注意…應曉薇議會涉恐嚇騷擾證人 法院裁定「加保500萬」

「若這是圖利麻煩移送我」花蓮縣府處長怒了！季連成也挺他

新壽動土是挑釁？林維俊稱「合法、合規、合契約」：與北市府是夥伴關係

總統接見U16女壘世界冠軍 讚深化台灣與世界連結

中央社／ 台北16日電

總統賴清德今天表示，北投國中女子壘球隊實在不簡單，第一次參與貝比魯斯聯盟U16世界女子壘球賽，一路過關斬將，以7連勝佳績勇奪冠軍，不僅帶回榮耀，也促進台灣與美國交流合作，深化台灣與世界連結，讓世界透過女子壘球更加了解台灣。

總統賴清德上午在總統府秘書長潘孟安、運動部長李洋等人陪同下接見2025貝比魯斯聯盟U16世界女子壘球賽冠軍隊伍台北市立北投國中代表隊，總統致詞首先歡迎大家到總統府，也針對代表隊贏得世界冠軍，總統代表國家致上最高的敬意，「謝謝你們全力以赴，讓台灣閃閃發光」。

他說，北投國中女子壘球隊實在很不簡單，這是台灣壘球隊第一次參與貝比魯斯聯盟壘球世界大賽，而且一路過關斬將，以7連勝佳績勇奪冠軍。不僅帶回榮耀，也促進台灣與美國交流合作，深化台灣與世界連結，讓世界透過代表隊更加了解台灣。

總統表示，運動賽場是用實力說話，這座世界冠軍代表著台灣堅韌耀眼、不容忽視的實力。所以，台灣不是只有半導體，還有羽毛球、壘球等，這幾年來，很高興看到更多女性在棒球、壘球展現嶄露頭角，像是玉山盃、黑豹旗都有女性選手出賽。今年4月揭開序幕的企業女子壘球聯賽，有6支球隊競爭冠軍，7月開打的台灣女子棒球聯賽有13隊參與。

總統藉此機會感謝無任所大使劉柏君、立法院女子運動外交促進會長、立委黃捷，兩位副會長蘇巧慧、吳沛憶；另外，北投國中在地選出的立委吳思瑤，積極爭取資源，促進女子各項運動發展，更藉由運動推動國民外交。

總統表示，政府應該幫助年輕人勇敢追逐自己的夢想，而夢想不應該受到性別限制與阻礙。因此，政府今年成立運動部，要當所有運動員的靠山，「你們的靠山就坐在這裡--運動部長李洋」，未來會推動全民運動、競技運動、職業運動，也會更重視性別友善和運動平權。

最後，總統鼓勵學生們繼續勇敢追夢，並祝福未來在各項賽事持續發光發熱。

運動 北投 美國

延伸閱讀

丹麥羽賽／「麟榤配」報仇 3局大戰拍下地主第一男雙

亞青運／第三屆賽事暌違12年舉行 中華代表團237人出征巴林

足球／足協「欺負台灣人」 李洋說重話：非常重的警訊

李洋首度立院備詢 卓榮泰協助幫忙解釋

相關新聞

中國明年主辦APEC峰會 林佳龍籲：說到做到 不要矮化台灣

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將於月底在南韓登場，外交部長林佳龍今在立法院表示，中國去年在秘魯爭取主辦明年APEC...

BLACKPINK重返高雄…蔡英文跟上「換粉髮」熱潮：感覺不是很適合我

韓國女子天團BLACKPINK週末重返高雄開唱，高雄除多處披上粉紅燈光外，高雄市長陳其邁社群媒體大頭貼也將髮色變成粉紅色...

謝幸恩涉化身政治狗仔 中央社公布懲處：大過2次 時任現任總編輯申誡

中央社前記者謝幸恩涉及政治狗仔及化名「蕭依依」在外兼職採訪發稿等重大違紀行為案，中央社今天公布中央社人評會決議，予以最嚴...

賴清德籲修「國安十法」黃國昌喊造謠 綠：抹不掉白黨工收中資參選

民進黨發言人韓瑩今天表示，民眾黨主席黃國昌指控賴清德總統呼籲朝野支持「國安十法」修法是帶頭造謠，但是喊再多執政黨造謠，也...

賴清德籲支持修「國安十法」 黃國昌：資安法早三讀

身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會致詞，呼籲朝野政黨應支持民進黨提出「國安十法」修法。民眾黨主席黃國昌今反批，賴...

影／民眾黨該派誰選台中市長？江和樹：當然支持柯文哲或黃國昌

民眾黨台中市議員江和樹今天到市黨部完成參選下屆市議員登記，他說下屆台中市長選舉很重要，三角鼎立，民眾黨不可能容易放棄，如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。