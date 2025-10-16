總統接見U16女壘世界冠軍 讚深化台灣與世界連結

總統賴清德今天表示，北投國中女子壘球隊實在不簡單，第一次參與貝比魯斯聯盟U16世界女子壘球賽，一路過關斬將，以7連勝佳績勇奪冠軍，不僅帶回榮耀，也促進台灣與美國交流合作，深化台灣與世界連結，讓世界透過女子壘球更加了解台灣。

總統賴清德上午在總統府秘書長潘孟安、運動部長李洋等人陪同下接見2025貝比魯斯聯盟U16世界女子壘球賽冠軍隊伍台北市立北投國中代表隊，總統致詞首先歡迎大家到總統府，也針對代表隊贏得世界冠軍，總統代表國家致上最高的敬意，「謝謝你們全力以赴，讓台灣閃閃發光」。

他說，北投國中女子壘球隊實在很不簡單，這是台灣壘球隊第一次參與貝比魯斯聯盟壘球世界大賽，而且一路過關斬將，以7連勝佳績勇奪冠軍。不僅帶回榮耀，也促進台灣與美國交流合作，深化台灣與世界連結，讓世界透過代表隊更加了解台灣。

總統表示，運動賽場是用實力說話，這座世界冠軍代表著台灣堅韌耀眼、不容忽視的實力。所以，台灣不是只有半導體，還有羽毛球、壘球等，這幾年來，很高興看到更多女性在棒球、壘球展現嶄露頭角，像是玉山盃、黑豹旗都有女性選手出賽。今年4月揭開序幕的企業女子壘球聯賽，有6支球隊競爭冠軍，7月開打的台灣女子棒球聯賽有13隊參與。

總統藉此機會感謝無任所大使劉柏君、立法院女子運動外交促進會長、立委黃捷，兩位副會長蘇巧慧、吳沛憶；另外，北投國中在地選出的立委吳思瑤，積極爭取資源，促進女子各項運動發展，更藉由運動推動國民外交。

總統表示，政府應該幫助年輕人勇敢追逐自己的夢想，而夢想不應該受到性別限制與阻礙。因此，政府今年成立運動部，要當所有運動員的靠山，「你們的靠山就坐在這裡--運動部長李洋」，未來會推動全民運動、競技運動、職業運動，也會更重視性別友善和運動平權。

最後，總統鼓勵學生們繼續勇敢追夢，並祝福未來在各項賽事持續發光發熱。

