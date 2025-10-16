快訊

央廣五星旗駭客案 議員爆：廠商也曾承包北市網站建置

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
央廣網站日前遭駭客竄改網頁成五星旗，相關人員、廠商遭移送法辦，引發國安疑慮。北市議員洪婉臻今議會財建委員會質詢時揭露，相同廠商也曾得標北市府都發局建管處、文化局標案。記者林麗玉／攝影
央廣網站日前遭駭客竄改網頁成五星旗，相關人員、廠商遭移送法辦，引發國安疑慮。北市議員洪婉臻今議會財建委員會質詢時揭露，相同廠商也曾得標北市府都發局建管處、文化局標案。記者林麗玉／攝影

央廣網站日前遭駭客竄改網頁成五星旗，相關人員、廠商遭移送法辦，引發國安疑慮。北市議員洪婉臻今議會財建委員會質詢時揭露，疑涉案廠商也曾得標北市府都發局建管處、文化局標案，要求北市資訊局兩周內全面清查。

洪婉臻今天在財建委員會質詢表示，這次涉入央廣五星旗案的廠商，其實同時在中央、地方都有得標其他的機關標案，得標北市府的標案是在建管處、文化局，包括網站服務開發、資料庫改版維護標案等，有些網站有訂場地功能，還有的有個資問題，得標金額從幾十萬到百萬不等。

她說，這家公司得標北市府的標案，民國112年、109年、108年各一件、107年有2件。質疑央廣網站駭入事件疑非單一個案，而是對地方政府資安防線的警訊。她強調「如果這種情況發生在台北市政府網站，民眾個資、內部文件都可能全數外洩。這不是技術疏失，而是國安破口。」 

洪婉臻批評，資訊局僅以「提供契約範本」的方式要求各局處自行把關，卻未主動稽查廠商背景或分包狀況。她痛批：「你說會要求廠商提報參與人員，請問有問題的公司會主動陳報有中國工程師？」並要求資訊局立即啟動資安檢查，查清是否有中國背景或跨境製作行為，提出具體應對計畫。

資訊局長趙世隆表示，北市府的標案，有要求不得有涉及中國大陸背景的廠商，這家廠商是否不合規定？今也會去了解，會在兩周內向議員提出報告，並且提出資安相關精進。

北市府 網站 央廣

