影／推班班鮮乳...蔣萬安台南參觀酪農場 籲各縣市一同支持在地農

台北市長蔣萬安推出生生喝鮮奶政策，今天到台南市佳里區梅桂種畜場，考察供應台北市學童鮮奶的乳牛養殖狀況。外界好奇他怎麼會選擇這個地方考察。他表示，這牧場是全台灣第二大、更是率先使用機器人照顧、取乳的牧場，希望多了解台北傑各地孩子喝的本土鮮乳。

蔣萬安安參觀自動化養殖與榨乳過程，並與陪同的立委謝龍介嘗試餵食牧草。還拿起麥克風詢問牧場老闆娘面對紐西蘭美國鮮乳可能大量進口，要如何因應。

蔣萬安說，台北市不只是消費者城市，也是支持者城市，他希望全台灣各縣市都和台北市一同來支持在地生產的鮮奶，還有農作物，支持食農教育、支持願意為這片土地努力付出的每一個人。

蔣萬安說，一直很堅持孩子的健康就是國家的未來。「再窮不能窮教育，再苦也不能苦孩子」，所以當中央宣布停止補助地方「生生喝鮮奶」後他就宣布說中央不做、地方來做。

他說，台北市改變做法，所有的孩子2到12歲，用數位學生證到超商到通路業者去領取免費的鮮奶，每一周兌換一瓶。所以目前我們政策上路以後，平均每一周兌換超過12萬瓶。現在已經累計發出了226萬瓶的鮮奶。台北很多的學童都感謝說「萬安市長，謝謝你讓我們喝到鮮奶」。家長反應可以擴大一周可喝兩次，甚至說擴大到國中生高中生。就想特別來台南了解我們酪農業夥伴，看看他們有沒有辦法，如果我們臺北市擴大辦理。

蔣萬安表示，他知道新北、台中、桃園也都要跟進推動，鮮奶的供應能否充足，品質是不是一樣能夠維持，是來到台南拜訪酪農很重要的原因。昨天謝龍介也在立法院質詢教育部長，相信中央部會首長也都很支持這項政策，他也很願意把台北市成功的模式跟經驗分享給各個縣市，剛好也是世界糧食日，除了讓孩子能夠有均衡營養，也希望能夠確保台灣農業永續的發展。 蔣萬安到台南參觀酪農場，籲各縣市一同支持在地農民。記者周宗禎／攝影 蔣萬安到台南參觀酪農場，籲各縣市一同支持在地農民。記者周宗禎／攝影 蔣萬安到台南參觀酪農場，籲各縣市一同支持在地農民。記者周宗禎／攝影 蔣萬安到台南參觀酪農場，籲各縣市一同支持在地農民。記者周宗禎／攝影

