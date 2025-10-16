涉狗仔案謝幸恩被記2大過 黃國昌：中央社有遵守新聞倫理？
民眾黨主席黃國昌遭爆透過中央社前記者謝幸恩，組織狗仔跟監政敵。中央社今早發出公告謝幸恩記2次大過懲處。黃國昌今回應，中央社這麼大的動作對基層記者，說她違反新聞倫理，中央社作為國家通訊社自己有遵守新聞倫理嗎？台灣人民心裡自有一把尺，淪為笑柄。
中央社今日公布調查報告，指謝幸恩雖已於9月29日請辭，但經調查謝幸恩任職中央社期間，違反新聞專業公約、工作規則、兼職、兼課及在職進修管理要點規定，對中央社造成極大的傷害，故予以最嚴厲的記大過2次處分。
黃國昌今在立法院受訪說，中央社這麼大的動作對基層記者，說她違反新聞倫理，請中央社自己好好檢視，看看作為國家通訊社，中央社自己有遵守新聞倫理嗎？台灣人民心裡自有一把尺，淪為笑柄。至於兼職，黃國昌指謝姓記者有自己的看法，因為他不是當事人，沒有辦法回答。
另外，名嘴李正皓在節目中爆料黃妻高翔的戶籍，登記在凱思國際負責人李麗娟房產名下。黃國昌說，2周前說成立凱斯國際的是他的姻親，他一直問姻親在哪裡，到目前為止沒有人要回答，說有港資中資，港資公司蹤影在哪裡，也沒有人要回答，結果到現在還繼續東拚西湊瞎子摸象，真是太可笑。
黃國昌說，王義川不是已經提告，就代表王對自己犯了什麼法有清楚的掌握，怎麼還透過綠媒影射性提問釣魚，藉由自己回答掩飾涉及侵犯他人個資嫌疑，不就代表王義川一開始提告就是抹黑、濫訴嗎？黃強調，他不會隨之起舞，自己又沒那麼笨，這種又笨又蠢的事情，到現在還在瞎子摸象，不是很可笑嗎？
