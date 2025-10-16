憂鐵路警、捷運警報案分不清 綠委籲設「軌道警察」統一

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
針對綠委建議警政署可效法國外成立軌道警察局，統一事權及統轄領域。警政署長張榮興（左）表示，會研議相關可行性。圖／聯合報系資料照
台北車站大廳日前發生通緝犯性侵案，引發社會譁然。民進黨立委張宏陸今在立院內政委員會質詢時質疑，北車是轉運站，市民不會知道要找鐵路警察、還是捷運警察，警政署可效法國外成立軌道警察局，統一事權及統轄領域。警政署長張榮興表示，會研議相關可行性。

立院內政委員會今邀請內政部長劉世芳、海委會主委管碧玲、張榮興等就「警察、消防、海巡、移民及空中勤務總隊人員危勞津貼及退休權益之保障」進行專題報告並備質詢。

張宏陸表示，北車這麼人來人往的地方發生這種事情，絕對會造成人民恐慌，警察巡邏不可能24小時，也沒有辦法巡邏到每一個角落，這次事件，警政署有無該檢討的地方？

張榮興答詢，勤務的布署要更加綿密見警率，包括台鐵站方、保全三方面的結合，盡量減少死角。再來，基本問題是要解決北車的遊民問題，北車有時候有一些這種狀況產生。

張宏陸則說，遊民在那邊很久了，再把問題推給遊民的話，市民聽不下去這種解釋，「有疏失就要檢討，如果再發生一次，大家對政府的信心會差很多」；另如果北車未來要增加見警率，幾乎24小時巡邏，又要處理這麼多事情，因此不管怎樣，只要是在外勤單位員警，危勞津貼是不是就全給。張榮興回，「應該是。」

至於張宏陸追問鐵路警察負責管轄範圍及捷運是誰的範圍，張榮興表示，包括所有台鐵與高鐵；捷運則是縣市政府有捷運警察隊。

張宏陸質疑，北車是轉運站，市民不會知道交叉點要找哪個單位。張榮興表示，第一時間如果有值班派出所就近，不然就打110報案最快，馬上就會指派警察到場處置。

針對張宏陸認為，可以參考國外，全台成立軌道警察局，建立一個軌道的專責機構。張榮興說，會來研議，台鐵與高鐵比較能統一，而捷運遍布在各縣市的市區裡，與台鐵、高鐵南北向的狀況不一樣，不過倒是可以研究這方面的可行性。

警察 張榮興 張宏陸

