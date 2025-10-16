罷免不成…基市綠議員監院檢舉市政大樓開發案 籲彈劾謝國樑

基隆市政府規畫在中正路舊公車修理場與建商合建新市政大樓，民進黨基隆市議員鄭文婷、施偉政等人今早赴監察院遞交檢舉函，檢舉基隆市政府、基隆市長謝國樑涉嫌違反「國有財產法」及「土地法」，根本是奉送公有地給建商，呼籲監院盡速啟動調查，並彈劾決策的謝國樑。

基隆市府建設新市政大樓將採公辦都更，市府提供土地規畫兩棟大樓，經費由投資人負擔，市府分回一棟做新市政大樓。鄭文婷質疑該都更違反國有財產法；基隆市府說，相關樓地板權利變換有都更法令規範，怎分配言之過早，有廉政平台監督，過程絕對公正公開透明。

鄭文婷今早向監察院遞交檢舉函，檢舉基隆市政府與謝國樑涉嫌以「合建都更」方式規避「國有財產法」及「土地法」規定，將位於中正區港灣段的市有土地交由民間建商開發，恐造成884坪公有地流失。

鄭文婷指出，其中「國有財產法」規範，非公用財產類之空屋、空地，並無預定用途，面積在1650平方公尺以上者，不得標售。港灣段三小段2-7、1-11地號的土地，面積共4387平方公尺（約1327坪），依法不得標售。

鄭文婷接著說，「土地法」規定，縣市政府對其所管公有土地，非經該管區內民意機關同意，並經行政院核准，不得處分或設定負擔或為超過十年期間之租賃。新市政大樓合建都更案市府至今未曾送至議會審議通過，更遑論依法尚須行政院核准，明顯違法。

鄭文婷批評，基隆市府以「合建都更」名義，但試算僅能分回約5900坪樓地板面積，實施者則分得約1萬1000坪，這樣的政策不僅違法，更將導致市府永久喪失土地所有權；全世界沒有任何一座市政大樓是以合建方式興建的，尤其是市長坐在裡面辦公的那棟建物。

鄭文婷呼籲，監察院盡速啟動調查，釐清市府是否藉合建方式規避國有財產法、違反土地法等規範，並要求彈劾決策的謝國樑，以維護市有土地的完整與全體市民的權益。

鄭文婷表示，基隆市政府一再喊沒錢蓋新市政大樓，但市民看到的是市府動輒放煙火，大撒幣送電動機車，因此沒錢應該不能作為讓市有土地不可逆轉地喪失的藉口。 基隆市政府規畫在中正路舊公車修理場與建商合建新市政大樓，為港灣段三小段2-7、1-11地號的土地，面積共4387平方公尺（約1327坪）。圖／鄭文婷提供

商品推薦