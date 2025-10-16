代表處迫遷爭議 林佳龍：南非提新協商版本 要求我暫緩晶片管制
外交部長林佳龍今在立法院答覆立委質詢時說，在我方提出晶片制裁後，南非提出新的版本希望取代1997年的雙邊關係協議節略，但有些內容我方無法接受，目前正交由律師研議中。
南非外交部自去年10月和今年1月，兩度致函要求我駐南非代表處遷出其首都普利托利亞，我方稱這是南非片面破壞兩國於1997年達成的協議。
3月，南非外交部官網將台灣代表處名稱自「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office），列在國際組織駐南非名單之中；5月，南非外交部官網又逕自將台灣駐處地址資訊改到約翰尼斯堡。
7月21日，南非外交部在未與我國協商下，以政府公報發布公告，將我國在南非兩駐處自4月1日起分別改名為「駐約翰尼斯堡台北商務辦事處」及「駐開普敦台北商務辦事處」。
上月底，外交部接獲來自南非方面協商請求，與經濟部協調後決定暫緩晶片管制的反制手段。
國民黨立委馬文君、民進黨立委王定宇和民進黨立委邱志偉均在立法院外交及國防委員會關切此事。
林佳龍表示，南非已經提出新的文字版本和約定新條件，我方請律師研議中，目前認為部分內容不妥，部分有彈性空間，還需要交涉；此外，由於談判是動態發展，我方除了對南非談判外，也在持續準備經濟制裁和法律訴訟。
亞非司司長顏嘉良7月公開表示不排除晶片制裁後，他今天會後受訪表示，南非政府9月提出想取代1997年協議的新版本，並首度要求與我方協商；此外，我方也做過法律諮詢，評估採取法律行動的可能。
