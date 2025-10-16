BLACKPINK重返高雄…蔡英文跟上「換粉髮」熱潮：感覺不是很適合我

韓國女子天團BLACKPINK週末重返高雄開唱，高雄除多處披上粉紅燈光外，高雄市長陳其邁社群媒體大頭貼也將髮色變成粉紅色。前總統蔡英文跟著熱潮，今天貼出一張AI染髮成粉紅色的照片，並問網友「粉紅色，感覺不是很適合我？」

韓國女子天團BLACKPINK於18、19日將2度站上高雄國家體育場（世運主場館）。

為迎接來自全球粉絲，高市府本週起一連7天晚間，在愛河、大港橋、旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站6大景點亮起粉紅色燈光，時間從晚間5時30分至10時30分。

陳其邁的Instagram、threads等帳號，也將原本黑髮的大頭貼換成粉紅色頭髮，陳其邁昨天發文說「來響應了，歡迎全世界BLINK來到高雄」，網友直呼「粉紅頭髮也太敬業」。

蔡英文今天也響應，她在threads平台，換上AI染髮的粉紅色髮色照片響應。她還問網友，「別人（不是陳其邁）傳給我的，粉紅色，感覺不是很適合我？」

