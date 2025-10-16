綠2026宜縣長人選出爐 吳宗憲喊話「藍白須加快協調」
民進黨徵召宜蘭信賴之友會理事長林國漳參選宜蘭縣長，國民黨立委吳宗憲表示，民進黨已進入選舉模式，拚的是政權而不是民生，提早一年提名，國民黨及民眾黨也應加速協調，讓宜蘭的母雞早就位；他並說，若是他出馬，有信心凝聚藍白支持者，守住宜蘭。
民進黨2026選舉對策委員會昨天拍板兩項縣市首長選舉提名，民進黨立委何欣純參選台中市長，宜蘭信賴之友會理事長、律師林國漳參選宜蘭縣長，將提報至22日中執會確認後，正式完成提名程序。
被外界視為有意代表國民黨參選宜蘭縣長的吳宗憲批評，民進黨已進入2026選舉模式，拚的是政權而不是民生，宜蘭縣是賴總統誓言要拿回來的第一個縣市，未來絕對是重兵壓陣、攻防四起。民進黨是一個很會選舉的政黨，提前一年多就提名宜蘭縣長候選人，找了一個非黨員且跟宜蘭政治連結不強、具備司法背景的林國漳律師，這一定有其用意。
吳宗憲指出，林國漳雖說沒有行政、民代經驗，但在法律上的涵養與執業，是一個令人敬重的好律師，也期待將來有機會能跟林國漳有更多的互動交流。至於國民黨部份，恐怕也不能過度樂觀，畢竟民進黨掌握龐大行政資源，未來勢必也會傾力輔選，國民黨與民眾黨也必須加快來協調，讓宜蘭的母雞早就位，率各鄉鎮長、議員們來打這場艱困選戰。
吳宗憲表示，國民黨內人才濟濟，至於如何推出人選，就由黨中央來決定，無論是誰，都必須扛起不能失去宜蘭縣的重責，尤其是在綠能產業想要入侵宜蘭，破壞蘭陽平原之際，國民黨絕不能輸。若是他出馬，有信心凝聚藍白支持者，迎戰民進黨，守住宜蘭，守護蘭陽。
