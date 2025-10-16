快訊

亦捷客運欠薪「苗栗縣12路線無預警停擺」 公路局：協調中午恢復行駛

新壽T17、T18辦動土典禮 北市曝未申請：若實質開工勒令停工

謝幸恩涉化身政治狗仔 中央社公布懲處：大過2次、時任現任總編輯申誡

聽新聞
0:00 / 0:00

遭指是中國通緝犯…台灣出版人赴德遭扣海關 歐洲司長曝原因

中央社／ 台北16日電
外交部大樓。 圖／聯合報系資料照
外交部大樓。 圖／聯合報系資料照

台灣出版人鄭莛日前遭誤指中國通緝犯，入境德國被扣海關4小時。外交部長林佳龍今天表示，駐法蘭克福辦事處正進行釐清；歐洲司長黃鈞耀說，德方說法是護照照片與本人有差異。

台灣出版人鄭莛13日凌晨自曼谷飛抵法蘭克福參加法蘭克福書展，機場入境時被海關誤指為中國通緝犯，還被指是拿假護照，帶入小房間拘留盤問4小時。鄭莛告訴中央社，在這場如惡夢般的經歷中，她擔心的是會被德國遣返「送中」。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。民進黨立委林楚茵質詢時關切，台灣出版人入境德國被扣海關4小時案件。

林佳龍答詢時表示，駐外館處有接獲急難救助電話，並進行理解與調查。歐洲司長黃鈞耀則說明，德方第一時間認定護照照片與本人有差距，外館將與德方釐清，德方是基於什麼情況有此誤解，並提供協助。

黃鈞耀提醒，民眾在國外碰到此問題或其他狀況，要即時與外館通報，外館將於第一時間提供相關協助。

對此，外交部回覆中央社提問表示，駐法蘭克福辦事處在事發當日接獲急難救助電話通報，即持續關切案情狀況，第一時間也聯繫鄭莛表達關心。

外交部表示，將持續關注後續相關情形，並在符合當地法令及國際慣例前提下，提供當事人所需的必要協助。

外交部 法蘭克福

延伸閱讀

宴請「美國進步中心」訪團 林佳龍：台美合作共守民主、共創繁榮

中國明年主辦APEC峰會 林佳龍籲：說到做到 不要矮化台灣

林楚茵：花蓮縣府替特定水電行工商 假有心真綁樁？

美打造關島防衛系統嚇阻台海衝突 林佳龍：當然是因應中國軍事擴張

相關新聞

謝幸恩涉化身政治狗仔 中央社公布懲處：大過2次 時任現任總編輯申誡

中央社前記者謝幸恩涉及政治狗仔及化名「蕭依依」在外兼職採訪發稿等重大違紀行為案，中央社今天公布中央社人評會決議，予以最嚴...

中國明年主辦APEC峰會 林佳龍籲：說到做到 不要矮化台灣

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將於月底在南韓登場，外交部長林佳龍今在立法院表示，中國去年在秘魯爭取主辦明年APEC...

BLACKPINK重返高雄…蔡英文跟上「換粉髮」熱潮：感覺不是很適合我

韓國女子天團BLACKPINK週末重返高雄開唱，高雄除多處披上粉紅燈光外，高雄市長陳其邁社群媒體大頭貼也將髮色變成粉紅色...

普發一萬元何時發？財長莊翠雲：最快11月上旬

立法院財政委員會今天邀請財長莊翠雲業務報告，國民黨立委賴士葆關切普發現金發放時程，並邀請將配合發放的公股銀行董事長們一起...

影／前局處首長出面挺郝龍斌 齊喊「昔郝挺我 今我挺郝」

曾在郝龍斌台北市長任內擔任局處首長的李永萍、葉慶元、陳威仁、林建元、邱大展、江綺雯、劉維公、張培義等人，與行政院前秘書長...

罷免不成…基市綠議員監院檢舉市政大樓開發案 籲彈劾謝國樑

基隆市政府規畫在中正路舊公車修理場與建商合建新市政大樓，民進黨基隆市議員鄭文婷、施偉政等人今早赴監察院遞交檢舉函，檢舉基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。