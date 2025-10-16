遭指是中國通緝犯…台灣出版人赴德遭扣海關 歐洲司長曝原因

台灣出版人鄭莛日前遭誤指中國通緝犯，入境德國被扣海關4小時。外交部長林佳龍今天表示，駐法蘭克福辦事處正進行釐清；歐洲司長黃鈞耀說，德方說法是護照照片與本人有差異。

台灣出版人鄭莛13日凌晨自曼谷飛抵法蘭克福參加法蘭克福書展，機場入境時被海關誤指為中國通緝犯，還被指是拿假護照，帶入小房間拘留盤問4小時。鄭莛告訴中央社，在這場如惡夢般的經歷中，她擔心的是會被德國遣返「送中」。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。民進黨立委林楚茵質詢時關切，台灣出版人入境德國被扣海關4小時案件。

林佳龍答詢時表示，駐外館處有接獲急難救助電話，並進行理解與調查。歐洲司長黃鈞耀則說明，德方第一時間認定護照照片與本人有差距，外館將與德方釐清，德方是基於什麼情況有此誤解，並提供協助。

黃鈞耀提醒，民眾在國外碰到此問題或其他狀況，要即時與外館通報，外館將於第一時間提供相關協助。

對此，外交部回覆中央社提問表示，駐法蘭克福辦事處在事發當日接獲急難救助電話通報，即持續關切案情狀況，第一時間也聯繫鄭莛表達關心。

外交部表示，將持續關注後續相關情形，並在符合當地法令及國際慣例前提下，提供當事人所需的必要協助。

