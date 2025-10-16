中國明年主辦APEC峰會 林佳龍籲：說到做到 不要矮化台灣

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會將於月底在南韓登場，外交部長林佳龍今在立法院表示，中國去年在秘魯爭取主辦明年APEC，就正式發函給會員國家和經濟體，「希望他們說到做到，不要再發生矮化台灣的情形。」

民進黨立委陳俊宇關切，我領袖代表林信義今年是否有機會在南韓與美國總統川普交流。林佳龍表示，都在聯繫安排中，我方會爭取讓林信義與包括川普在內的領袖代表會晤；林信義去年在秘魯參與APEC峰會時，我方遭遇中共打壓，最後成功捍衛並爭取到對等地位。

林佳龍指出，APEC今年在南韓舉行，明年在中國舉行，期待今年透過在南韓的峰會，持續與南韓和美國等國家溝通，助我平等參與；希望明年主辦的中國說到做到，不要矮化台灣參與。

在去年的秘魯峰會現場，中國獲得2026年APEC主辦權，外界憂心作為APEC成員的台灣恐面臨更多中國打壓，甚至可能在會議期間遭遇人身安全疑慮；涉外官員當時透露，由於APEC採「共識決」，中國需獲得所有會員經濟體同意才有資格主辦，在台灣堅守立場並聯合理念相近會員協助，中國最終承諾將依APEC規範、慣例及實踐保障所有會員平等尊嚴與會的權利，並維護所有赴中國出席APEC會議與會人員的人身安全。

商品推薦