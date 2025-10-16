賴清德籲支持修「國安十法」 綠黨團恐無強推主觀意願

身兼民進黨主席的賴清德總統昨天在民進黨中常會致詞時，呼籲朝野政黨應團結一致，支持民進黨提出「國安十法」修法。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，這些法案在委員會多已有民進黨立委提案版本，相關委員會召委將視預算審查進度，適時排審。

民進黨人士表示，執政黨本會期在立院不再走對抗路線，加上本會期為預算會期，排審法案時間相對有限，又考量「國安十法」獲得在野黨一致支持的機率不高，綜合評估下，民進黨團無積極強推的主觀意願、立院生態結構的客觀情勢也不利於修法，要在立院這個會期有相關修法進度，恐怕有難度。

賴清德所說的「國安十法」有那些，包括「反滲透法」、「兩岸人民關係條例」、「香港澳門關係條例」、「國籍法」、「通訊保障及監察法」、「國家安全法」、「國家情報工作法」、「資通安全管理法」、「陸海空軍刑法」及「刑法」。

在「國家安全法」、「反滲透法」、「國家情報工作法」等法修法草案中，民進黨立委沈伯洋、陳冠廷、林岱樺等人提案內容主要提出3點，包含擴大國家核心技術洩漏的犯罪範圍並加重刑罰；管制如TikTok等可能影響國安資通安全的產品；加強規範可能危害國安的網路平台業者等，也研擬設立國安專業法庭，由具備國安專業知識的法官審理國安案件，避免一般法官因不熟悉而輕判。

「兩岸關係條例」與「港澳關係條例」等法，民進黨立委黃捷等人則提案，擴大曾擔任國防、外交等特定職務官員退役或離職後的行為限制，如禁止公開聲明承認中國對台灣的統治權等。

綠營提案版本中，也將加強中國與港澳人民參與台灣政治、國防單位，以及擔任公職的身分限制，如須證明原有國籍喪失等；而在「國籍法」中，則擬新增未完成國籍喪失及取得證明文件者的責任與處罰。

民進黨立委王定宇等人針對「通訊保障及監察法」提案，重點則擺在對「境外敵對勢力」更明確定義，凡與我國交戰、武力對峙，或主張採取非和平手段危害我國主權的國家、政治實體或團體，均屬境外敵對勢力。

商品推薦