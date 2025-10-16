謝幸恩涉化身政治狗仔 中央社公布懲處：大過2次 時任現任總編輯申誡
中央社前記者謝幸恩涉及政治狗仔及化名「蕭依依」在外兼職採訪發稿等重大違紀行為案，中央社今天公布中央社人評會決議，予以最嚴厲的記大過2次處分，相關主管疏於監督及未依規定執行業務之責，依情節輕重，分記申誡、小過，時任、現任總編輯記申誡。
中央社表示，中央社人事評議委員會4名內部調查委員完成調查報告，並經諮詢3名外部委員包括律師林信和、律師吳明蒼、新聞顧問盧世祥提供懲處與改善建議，提報中央社人評會審議。人評會決議如下：
一、前記者謝幸恩雖已於今年9月29日請辭，惟經中央社調查小組查出，謝員任職中央社期間，違反中央社「新聞專業公約」、「工作規則」、「兼職、兼課及在職進修管理要點」規定，對中央社造成極大的傷害，故予以最嚴厲的記大過2次處分。
二、相關主管涉有疏於監督及未依規定執行業務之責，依情節輕重，對現任綜合新聞中心市政社會組組長予以記小過2次處分、時任綜合新聞中心主任予以記小過1次處分、時任總編輯予以記申誡2次處分、現任總編輯予以記申誡1次處分。
