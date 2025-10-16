快訊

曾替蔡依林、蕭亞軒改名…知名命理師卜陽睡夢中離世 太太悲痛證實噩耗

堂本光一被爆將結婚！交往10年女方退社、刪IG疑為婚前準備

川普「以北京制北京」策略曝！美國產業政策大轉向 政府擬增持股7產業

謝幸恩涉化身政治狗仔 中央社公布懲處：大過2次 時任現任總編輯申誡

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
圖為中央社大樓。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
圖為中央社大樓。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

中央社前記者謝幸恩涉及政治狗仔及化名「蕭依依」在外兼職採訪發稿等重大違紀行為案，中央社今天公布中央社人評會決議，予以最嚴厲的記大過2次處分，相關主管疏於監督及未依規定執行業務之責，依情節輕重，分記申誡、小過，時任、現任總編輯記申誡。

中央社表示，中央社人事評議委員會4名內部調查委員完成調查報告，並經諮詢3名外部委員包括律師林信和、律師吳明蒼、新聞顧問盧世祥提供懲處與改善建議，提報中央社人評會審議。人評會決議如下：

一、前記者謝幸恩雖已於今年9月29日請辭，惟經中央社調查小組查出，謝員任職中央社期間，違反中央社「新聞專業公約」、「工作規則」、「兼職、兼課及在職進修管理要點」規定，對中央社造成極大的傷害，故予以最嚴厲的記大過2次處分。

二、相關主管涉有疏於監督及未依規定執行業務之責，依情節輕重，對現任綜合新聞中心市政社會組組長予以記小過2次處分、時任綜合新聞中心主任予以記小過1次處分、時任總編輯予以記申誡2次處分、現任總編輯予以記申誡1次處分。

中央社 主管 律師

延伸閱讀

「台東紅烏龍」玩創意！跨界攜手10大品牌　化身氣泡飲、燒餅、冰淇淋

甜美超模街頭穿超辣！Barbara Palvin「深V超爆乳」氣場好強 日常走路照像是在拍大片

海巡隊員3度請病假被人檢舉兼營燒烤店 艦隊分署記2大過免職

遭爆請病假領薪還開餐廳 澳底海巡隊員記2大過免職

相關新聞

謝幸恩涉化身政治狗仔 中央社公布懲處：大過2次 時任現任總編輯申誡

中央社前記者謝幸恩涉及政治狗仔及化名「蕭依依」在外兼職採訪發稿等重大違紀行為案，中央社今天公布中央社人評會決議，予以最嚴...

林楚茵：花蓮縣府替特定水電行工商 假有心真綁樁？

花蓮洪災衍生出政治口水戰，民進黨立委林楚茵今天表示，花蓮縣府社群公開替特定水電行工商宣傳，標明自費，這是縣府出自好心？還...

國民黨主席選舉廝殺慘烈 選後「療傷」工程很艱鉅

新任國民黨主席是誰，10月18日投票就見分曉。然而，這場黨主席選舉過程廝殺激烈，有候選人被暗指接受中國大陸網軍幫助，積極介選，無疑踩中黨內選舉「千萬不能踩的紅線」，選後如何撫平傷痕並凝聚團結，就成了新任黨主席的首要任務。 學者與藍營人士也對未來新主席提出建議，第一件事就是放下身段……

民進黨台南初選白熱化 賴總統在中常會2問陳亭妃

民進黨二○二六縣市長提名有新進度，中常會昨拍板台南市、高雄市、嘉義縣黨內初選時程，將在明年一月十二日到十七日執行初選民調...

宜蘭縣長 民進黨徵召無黨籍律師林國漳參選

民進黨二○二六選舉對策委員會昨天拍板兩項縣市首長選舉提名，民進黨立委何欣純參選台中市長，宜蘭信賴之友會理事長、律師林國漳...

公視董監事提名延宕 文化部：不想被辱 多人拒絕

公視新任董監事提名作業至今已延宕超過十個月，公視董監事審查委員蕭旭岑質疑，民進黨政府擺爛、裝死；另一位審查委員杜聖聰表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。