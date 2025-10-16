聽新聞
林楚茵：花蓮縣府替特定水電行工商 假有心真綁樁？
花蓮洪災衍生出政治口水戰，民進黨立委林楚茵今天表示，花蓮縣府社群公開替特定水電行工商宣傳，標明自費，這是縣府出自好心？還是六月芥菜假有心「真綁樁」？
林楚茵指出，現在正值光復災民最需要援助的時刻，中央前進協調所都還沒撤，行政院東部中心沒預算，副秘書長郭應義自掏腰包撐起服務量能，當國軍弟兄姊妹與鏟子超人、水電超人、機械超人等都在幫忙花蓮時，花蓮縣政府卻自顧自說「解散」水電超人，要災民「自費」修水電，根本在災民傷口上灑鹽。
林楚茵說，自動自發志工群，為何花蓮縣政府有權指使，說解散就解散，還是傅氏夫妻高居「九五尊宅」豪宅金碧輝煌，不缺錢不缺水不缺電，更不知民間疾苦。
