林楚茵：花蓮縣府替特定水電行工商 假有心真綁樁？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林楚茵。圖／聯合報系資料照片
花蓮洪災衍生出政治口水戰，民進黨立委林楚茵今天表示，花蓮縣府社群公開替特定水電行工商宣傳，標明自費，這是縣府出自好心？還是六月芥菜假有心「真綁樁」？

林楚茵指出，現在正值光復災民最需要援助的時刻，中央前進協調所都還沒撤，行政院東部中心沒預算，副秘書長郭應義自掏腰包撐起服務量能，當國軍弟兄姊妹與鏟子超人、水電超人、機械超人等都在幫忙花蓮時，花蓮縣政府卻自顧自說「解散」水電超人，要災民「自費」修水電，根本在災民傷口上灑鹽。

林楚茵說，自動自發志工群，為何花蓮縣政府有權指使，說解散就解散，還是傅氏夫妻高居「九五尊宅」豪宅金碧輝煌，不缺錢不缺水不缺電，更不知民間疾苦。

花蓮縣政府 水電 林楚茵

謝幸恩涉化身政治狗仔 中央社公布懲處：大過2次 時任現任總編輯申誡

中央社前記者謝幸恩涉及政治狗仔及化名「蕭依依」在外兼職採訪發稿等重大違紀行為案，中央社今天公布中央社人評會決議，予以最嚴...

賴清德籲支持修「國安十法」 綠黨團恐無強推主觀意願

身兼民進黨主席的賴清德總統昨天在民進黨中常會致詞時，呼籲朝野政黨應團結一致，支持民進黨提出「國安十法」修法。民進黨立院黨...

林楚茵：花蓮縣府替特定水電行工商 假有心真綁樁？

花蓮洪災衍生出政治口水戰，民進黨立委林楚茵今天表示，花蓮縣府社群公開替特定水電行工商宣傳，標明自費，這是縣府出自好心？還...

國民黨主席選舉廝殺慘烈 選後「療傷」工程很艱鉅

新任國民黨主席是誰，10月18日投票就見分曉。然而，這場黨主席選舉過程廝殺激烈，有候選人被暗指接受中國大陸網軍幫助，積極介選，無疑踩中黨內選舉「千萬不能踩的紅線」，選後如何撫平傷痕並凝聚團結，就成了新任黨主席的首要任務。 學者與藍營人士也對未來新主席提出建議，第一件事就是放下身段……

民進黨台南初選白熱化 賴總統在中常會2問陳亭妃

民進黨二○二六縣市長提名有新進度，中常會昨拍板台南市、高雄市、嘉義縣黨內初選時程，將在明年一月十二日到十七日執行初選民調...

宜蘭縣長 民進黨徵召無黨籍律師林國漳參選

民進黨二○二六選舉對策委員會昨天拍板兩項縣市首長選舉提名，民進黨立委何欣純參選台中市長，宜蘭信賴之友會理事長、律師林國漳...

