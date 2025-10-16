公視董監事提名延宕 文化部：不想被辱 多人拒絕

公視新任董監事提名作業至今已延宕超過十個月，公視董監事審查委員蕭旭岑質疑，民進黨政府擺爛、裝死；另一位審查委員杜聖聰表示，政院提名人選可求同存異，萬一提名人選很尖銳可以擱置處理，但別當成政黨攻防，呼籲政院人選該提還是要提。

公視董監事過去遴選不易，曾延宕近一千天才完成改選。本屆公視董事會已於五月卅一日任期屆滿，依法，文化部應於半年前，進行新一屆董事會董監事提名作業，但至今已延宕逾十個月，現任董事可依法延任至下一屆董事會產生為止。

行政院發言人李慧芝回應表示，公視董監事人選是由文化部依據「公共電視法」進行徵詢作業，相關部會持續積極物色適合的人選，而過去也曾發生選任困難，希望在徵詢順利的情況下，名單底定後盡速提出，提交公視董事、監察人審查委員會審查。

國民黨主席朱立倫昨在國民黨中常會指出，行政院對多項人事提名至今不斷延宕，不只大法官，八月要提名中選會委員、公視董監事，這些都牽涉獨立機關，民進黨因為不能開放心胸徵詢社會大眾，或依照慣例由政黨比例推薦，到現在一再延宕。他說，不管中選會、大法官、公視，以及接下來很多人事案，民進黨不能再用以拖待變。

中正大學教授羅世宏批評行政院完全裝死，是把「公共電視法」當成擺設嗎？他呼籲，公視董監事會應發聲明要求盡速啟動新董事會提名與審查作業，否則將於年底前或最遲明年三月底前總辭；屆時若公視無董事會治理，責任由政院和立院自負。

文化部：不想被辱 多人拒絕

文化部昨表示，將持續努力邀請相關專業人士同意候選，並懇切期盼審查委員及社會各界能對公共媒體有更多支持及理解。

文化部指出，過去選任困難的經驗，確實造成許多專業人士拒絕擔任，並表達「不願意因為選任被羞辱」的心情。

公視法雖已修法降門檻，但董事仍需三分之二以上審查委員通過。審查委員依立院政黨比例產生，以目前立院藍白人數過半，代表未經兩黨認可的董監事候選人，被刷掉的機率非常高。五月間，文化部長李遠曾表示只差兩個人便可提足額（十一人以上）。據了解，之後李遠又找到了一名候選人，等於只差一人便能提足額，但就是這最後一個人遲遲找不到。

