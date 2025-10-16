聽新聞
0:00 / 0:00

公視董監事提名延宕 文化部：不想被辱 多人拒絕

聯合報／ 記者劉懿萱屈彥辰鄭媁陳宛茜黃婉婷／台北報導

公視新任董監事提名作業至今已延宕超過十個月，公視董監事審查委員蕭旭岑質疑，民進黨政府擺爛、裝死；另一位審查委員杜聖聰表示，政院提名人選可求同存異，萬一提名人選很尖銳可以擱置處理，但別當成政黨攻防，呼籲政院人選該提還是要提。

公視董監事過去遴選不易，曾延宕近一千天才完成改選。本屆公視董事會已於五月卅一日任期屆滿，依法，文化部應於半年前，進行新一屆董事會董監事提名作業，但至今已延宕逾十個月，現任董事可依法延任至下一屆董事會產生為止。

行政院發言人李慧芝回應表示，公視董監事人選是由文化部依據「公共電視法」進行徵詢作業，相關部會持續積極物色適合的人選，而過去也曾發生選任困難，希望在徵詢順利的情況下，名單底定後盡速提出，提交公視董事、監察人審查委員會審查。

國民黨主席朱立倫昨在國民黨中常會指出，行政院對多項人事提名至今不斷延宕，不只大法官，八月要提名中選會委員、公視董監事，這些都牽涉獨立機關，民進黨因為不能開放心胸徵詢社會大眾，或依照慣例由政黨比例推薦，到現在一再延宕。他說，不管中選會、大法官、公視，以及接下來很多人事案，民進黨不能再用以拖待變。

中正大學教授羅世宏批評行政院完全裝死，是把「公共電視法」當成擺設嗎？他呼籲，公視董監事會應發聲明要求盡速啟動新董事會提名與審查作業，否則將於年底前或最遲明年三月底前總辭；屆時若公視無董事會治理，責任由政院和立院自負。

文化部：不想被辱 多人拒絕

文化部昨表示，將持續努力邀請相關專業人士同意候選，並懇切期盼審查委員及社會各界能對公共媒體有更多支持及理解。

文化部指出，過去選任困難的經驗，確實造成許多專業人士拒絕擔任，並表達「不願意因為選任被羞辱」的心情。

公視法雖已修法降門檻，但董事仍需三分之二以上審查委員通過。審查委員依立院政黨比例產生，以目前立院藍白人數過半，代表未經兩黨認可的董監事候選人，被刷掉的機率非常高。五月間，文化部長李遠曾表示只差兩個人便可提足額（十一人以上）。據了解，之後李遠又找到了一名候選人，等於只差一人便能提足額，但就是這最後一個人遲遲找不到。

公視 文化部

延伸閱讀

公視新董監事提名也延宕 學者：政院裝死把「公視法」當擺設？

央廣官網遭自家人換上五星旗 李遠：高道德標準看待公媒從業人員

李遠觀賞「瑯嶠風雲」 屏東恆春落山風隱喻台灣人韌性

「永遠的阿公」林義雄辭世 享壽90歲　告別式眾星送別

相關新聞

普發現金一萬預算案周五拚三讀 朝野擬表決8案

立法院長韓國瑜15日下午召開朝野協商，討論攸關普發現金一萬元的「韌性特別預算」案。朝野第二輪提案共174案，協商歷時約2...

民進黨徵召「非黨員律師」參選宜蘭縣長 林國漳發聲：願放下個人安穩生活

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進與地方選對會召集人陳文昌等人今天前往中央黨部，提出推薦連署書與縣黨部執評委聯席會議提案，請中央...

國安局要查狗仔跟拍有無境外資金 黃國昌喊好：順便查精鏡傳媒

民眾黨主席黃國昌近日捲入跟監偷拍爭議，國安局長蔡明彥表態啟動機制調查境外資金。黃國昌今天表示「非常好」，也請國安局好好調...

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

民進黨2026縣市長提名有新進度，中常會今天拍板台南市、高雄市、嘉義縣黨內初選時程，將在明年1月12日到17日執行初選民...

民進黨台南初選白熱化 賴總統在中常會2問陳亭妃

民進黨二○二六縣市長提名有新進度，中常會昨拍板台南市、高雄市、嘉義縣黨內初選時程，將在明年一月十二日到十七日執行初選民調...

宜蘭縣長 民進黨徵召無黨籍律師林國漳參選

民進黨二○二六選舉對策委員會昨天拍板兩項縣市首長選舉提名，民進黨立委何欣純參選台中市長，宜蘭信賴之友會理事長、律師林國漳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。