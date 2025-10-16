宜蘭縣長 民進黨徵召無黨籍律師林國漳參選

民進黨二○二六選舉對策委員會昨天拍板兩項縣市首長選舉提名，民進黨立委何欣純參選台中市長，宜蘭信賴之友會理事長、律師林國漳參選宜蘭縣長，將提報至廿二日中執會確認後，正式完成提名程序。

民進黨昨決定徵召無黨籍親綠律師林國漳參選明年宜蘭縣長，他隨後聲明雖非黨員，但長期認同民進黨理念，經慎重思考願全力以赴。國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌說，林國漳是可敬的對手，但民進黨執政搞得民不聊生，推出來的人選不會被人民接受。

有意參選宜蘭縣長的民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠說，林國漳是政治素人，沒有從政經驗，須努力爭取選民認同；她也在宜蘭耕耘服務五、六年，大家要各自努力。

賴清德總統前天與民進黨台中市黨公職便當會，會中觸及台中市長提名議題，並已有結論，由何欣純參選台中市長，民進黨立委蔡其昌則留在中央協助打拚。

宜蘭縣提名狀況，賴清德先前已當面多次勸進林國漳參選，但林一度堅決表示不想選，直到賴清德上回到宜蘭黨務座談會時，林國漳態度才出現軟化，首度鬆口「會好好慎重考慮」。加上宜蘭縣黨公職也連署致函賴清德，表達徵召林國漳參選宜蘭縣長是眾望所歸，總統勸進加上地方推薦，林國漳這才點頭，目標讓宜蘭「藍天變綠地」。在林同意接受徵召後，選對會也在昨天無異議通過建請提名。

