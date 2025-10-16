聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨台南初選白熱化 賴總統在中常會2問陳亭妃

聯合報／ 記者蔡晉宇李成蔭／台北報導

民進黨二○二六縣市長提名有新進度，中常會昨拍板台南市、高雄市、嘉義縣黨內初選時程，將在明年一月十二日到十七日執行初選民調；競爭最激烈的台南市，立委陳亭妃林俊憲將以民調分勝負。

身兼民進黨主席的賴清德總統表示，希望初選的競爭，是正向且良性的，參與初選者必須秉持「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神；民進黨身為民主政黨，對內可以競爭，對外必須團結，唯有團結的民進黨，才能獲得人民的信任與支持，贏得明年地方選戰。

雖然賴清德再三喊團結，但初選時程底定後，陳亭妃與林俊憲兩陣營依舊持續交鋒。雙方不僅都選在昨天公布競選歌曲，較勁意味十足；近來台南烏山頭水庫光電板清洗爭議，陳亭妃在立院質詢，被綠營支持者質疑是在抹黑台南光電板、配合藍白論調，話題也燒進昨天民進黨中常會。

據轉述，賴清德在中常會當面問及陳亭妃日前質詢烏山頭水庫光電板一事，盼她澄清相關謠言，要和執政團隊一致。陳亭妃則表示，自己是被斷章取義，當時烏山頭水庫的造謠事件已發生一周，中央卻沒有回應，地方民眾都很憂心，她才在質詢上反映。

賴清德又嚴肅地說，陳亭妃日前曾指出她「與對手差距達十七個百分點，如果最後初選結果還出現變數，民進黨就必須處理這個問題」，他希望陳亭妃不要把自己打造成受害者，這樣對黨不公平。

陳亭妃解釋，她已在專訪中強調自己民調領先，媒體一直問她是否脫黨，那是假議題，但媒體仍追問「若初選發生怎麼辦」，她才回答說，因為初選是黨部辦的，當然是黨負責。

賴清德也表示，有國民黨主席候選人已宣示「攻不下南二都就辭主席」，顯然國民黨針對明年選舉，擺明要搶攻台南、高雄，台南強打水庫光電板，高雄強打美濃砂石案，執政團隊已經努力全力回應，他也希望黨公職、有意投入選戰者要協助說明。

可能代表國民黨參選台南市長的立委謝龍介表示，陳林兩人都不是對手，他要跟賴清德「直球對決」，若賴無法守住台南，搞不好高雄市長陳其邁將出來挑戰賴總統。有關烏山頭水庫光電板爭議，謝龍介指出，太陽能板不會有汙染，但破了就不一樣，裡面是有毒物質，「若汙染，稻米會不會有重金屬？農民怎能不擔心？」

賴清德 陳亭妃 林俊憲

延伸閱讀

稱陳亭妃、林俊憲都不是對手 謝龍介嗆要與賴清德直球對決

質詢烏山頭光電板引綠粉不滿挨轟 賴清德點名要陳亭妃闢謠

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

影／等了8年 陳亭妃公布競選歌曲「風吹風吹台南起妃」

相關新聞

普發現金一萬預算案周五拚三讀 朝野擬表決8案

立法院長韓國瑜15日下午召開朝野協商，討論攸關普發現金一萬元的「韌性特別預算」案。朝野第二輪提案共174案，協商歷時約2...

民進黨徵召「非黨員律師」參選宜蘭縣長 林國漳發聲：願放下個人安穩生活

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進與地方選對會召集人陳文昌等人今天前往中央黨部，提出推薦連署書與縣黨部執評委聯席會議提案，請中央...

國安局要查狗仔跟拍有無境外資金 黃國昌喊好：順便查精鏡傳媒

民眾黨主席黃國昌近日捲入跟監偷拍爭議，國安局長蔡明彥表態啟動機制調查境外資金。黃國昌今天表示「非常好」，也請國安局好好調...

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

民進黨2026縣市長提名有新進度，中常會今天拍板台南市、高雄市、嘉義縣黨內初選時程，將在明年1月12日到17日執行初選民...

民進黨台南初選白熱化 賴總統在中常會2問陳亭妃

民進黨二○二六縣市長提名有新進度，中常會昨拍板台南市、高雄市、嘉義縣黨內初選時程，將在明年一月十二日到十七日執行初選民調...

宜蘭縣長 民進黨徵召無黨籍律師林國漳參選

民進黨二○二六選舉對策委員會昨天拍板兩項縣市首長選舉提名，民進黨立委何欣純參選台中市長，宜蘭信賴之友會理事長、律師林國漳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。