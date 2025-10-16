民進黨台南初選白熱化 賴總統在中常會2問陳亭妃

民進黨二○二六縣市長提名有新進度，中常會昨拍板台南市、高雄市、嘉義縣黨內初選時程，將在明年一月十二日到十七日執行初選民調；競爭最激烈的台南市，立委陳亭妃與林俊憲將以民調分勝負。

身兼民進黨主席的賴清德總統表示，希望初選的競爭，是正向且良性的，參與初選者必須秉持「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神；民進黨身為民主政黨，對內可以競爭，對外必須團結，唯有團結的民進黨，才能獲得人民的信任與支持，贏得明年地方選戰。

雖然賴清德再三喊團結，但初選時程底定後，陳亭妃與林俊憲兩陣營依舊持續交鋒。雙方不僅都選在昨天公布競選歌曲，較勁意味十足；近來台南烏山頭水庫光電板清洗爭議，陳亭妃在立院質詢，被綠營支持者質疑是在抹黑台南光電板、配合藍白論調，話題也燒進昨天民進黨中常會。

據轉述，賴清德在中常會當面問及陳亭妃日前質詢烏山頭水庫光電板一事，盼她澄清相關謠言，要和執政團隊一致。陳亭妃則表示，自己是被斷章取義，當時烏山頭水庫的造謠事件已發生一周，中央卻沒有回應，地方民眾都很憂心，她才在質詢上反映。

賴清德又嚴肅地說，陳亭妃日前曾指出她「與對手差距達十七個百分點，如果最後初選結果還出現變數，民進黨就必須處理這個問題」，他希望陳亭妃不要把自己打造成受害者，這樣對黨不公平。

陳亭妃解釋，她已在專訪中強調自己民調領先，媒體一直問她是否脫黨，那是假議題，但媒體仍追問「若初選發生怎麼辦」，她才回答說，因為初選是黨部辦的，當然是黨負責。

賴清德也表示，有國民黨主席候選人已宣示「攻不下南二都就辭主席」，顯然國民黨針對明年選舉，擺明要搶攻台南、高雄，台南強打水庫光電板，高雄強打美濃砂石案，執政團隊已經努力全力回應，他也希望黨公職、有意投入選戰者要協助說明。

可能代表國民黨參選台南市長的立委謝龍介表示，陳林兩人都不是對手，他要跟賴清德「直球對決」，若賴無法守住台南，搞不好高雄市長陳其邁將出來挑戰賴總統。有關烏山頭水庫光電板爭議，謝龍介指出，太陽能板不會有汙染，但破了就不一樣，裡面是有毒物質，「若汙染，稻米會不會有重金屬？農民怎能不擔心？」

商品推薦