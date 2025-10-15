拚淨零轉型 海委會攜友邦研習藍碳

海洋委員會昨舉辦亞太區域氣候政策納入藍碳之能力建構研習營，四十個國家、國際非政府組織、企業、學術及國際認證機構出席，以藍碳科學與政策整合、藍碳市場與定價機制、社會包容與性別參與為主軸，聚焦「科學、市場、社會共融」三大議題。

海委會主委管碧玲說「讓海洋成為氣候變遷解方」，海洋碳匯是邁向淨零轉型重要途徑，推動藍碳作為台灣二○五○淨零戰略「自然碳匯」重要一環，呼應二○五○國家海洋政策白皮書願景。

管碧玲表示，今年七月台灣「海草復育與紅樹林植林方法學」通過環境部審議委員會核定，成為亞太地區通過國家層級審查的藍碳方法學之一，台灣已具備以科學為基礎的藍碳治理能力，並能與國際碳市場接軌。

「這是我們國家決心、全民共識以及制度與科學實力。」她期望讓藍碳成為國家減碳行動的一部分，台灣將依據「二○五○國家海洋政策白皮書」推動亞太區域海洋韌性及永續發展，為全球海洋治理貢獻，期盼藉研習營分享與合作，讓亞太成為藍碳投資與永續治理的典範區域。

未來海委會將持續透過「ＡＰＥＣ企業／私營部門參與海洋永續環境圓桌會議」倡議，深化與ＡＰＥＣ各經濟體間的夥伴關係，推動台灣成為ＡＰＥＣ永續海洋、公私協作的亞太藍碳合作關鍵樞紐。

商品推薦