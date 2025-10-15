聽新聞
拚淨零轉型 海委會攜友邦研習藍碳

聯合報／ 記者巫鴻瑋／台北報導
海洋委員會主委管碧玲（中）與亞太區域多國駐台代表一同出席亞太區域氣候政策納入藍碳之能力建構研習營。圖／海洋委員會提供
海洋委員會主委管碧玲（中）與亞太區域多國駐台代表一同出席亞太區域氣候政策納入藍碳之能力建構研習營。圖／海洋委員會提供

海洋委員會昨舉辦亞太區域氣候政策納入藍碳之能力建構研習營，四十個國家、國際非政府組織、企業、學術及國際認證機構出席，以藍碳科學與政策整合、藍碳市場與定價機制、社會包容與性別參與為主軸，聚焦「科學、市場、社會共融」三大議題。

海委會主委管碧玲說「讓海洋成為氣候變遷解方」，海洋碳匯是邁向淨零轉型重要途徑，推動藍碳作為台灣二○五○淨零戰略「自然碳匯」重要一環，呼應二○五○國家海洋政策白皮書願景。

管碧玲表示，今年七月台灣「海草復育與紅樹林植林方法學」通過環境部審議委員會核定，成為亞太地區通過國家層級審查的藍碳方法學之一，台灣已具備以科學為基礎的藍碳治理能力，並能與國際碳市場接軌。

「這是我們國家決心、全民共識以及制度與科學實力。」她期望讓藍碳成為國家減碳行動的一部分，台灣將依據「二○五○國家海洋政策白皮書」推動亞太區域海洋韌性及永續發展，為全球海洋治理貢獻，期盼藉研習營分享與合作，讓亞太成為藍碳投資與永續治理的典範區域。

未來海委會將持續透過「ＡＰＥＣ企業／私營部門參與海洋永續環境圓桌會議」倡議，深化與ＡＰＥＣ各經濟體間的夥伴關係，推動台灣成為ＡＰＥＣ永續海洋、公私協作的亞太藍碳合作關鍵樞紐。

