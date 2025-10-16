聽新聞
0:00 / 0:00
駁賴總統終戰說…郭岱君：台灣歸還中華民國 羅斯福同意
今年為中華民國對日抗戰勝利八十周年，中國與亞太研究學會會長郭岱君昨在婦聯會座談會表示，前總統蔣介石在開羅會議要求，日本投降後歸還東北、台灣等予中華民國，廢除「次殖民地」，並賠償中華民國，時任美國總統羅斯福也同意。她批賴清德總統提「終戰」，明明是抗戰勝利、日本戰敗，「你要當日本人就去日本」。
郭岱君指出，一九四五年八月十五日，蔣介石發表「抗戰勝利告全國軍民及全世界人士書」，表示不念舊惡，只認日本黷武軍閥為敵，不以日本人民為敵，期待中日化敵為友，日本媒體用「以德報怨」形容。開羅會議時，蔣介石要求日本投降後，歸還東北、台灣等予中華民國，廢除「次殖民地」，並賠償中華民國，獲得美國同意；蔣介石認為亞洲應建立自己的國際體系，支持泰國、韓國獨立，關注越南、印尼、印度等民族運動，對侵華日本寬容，不念舊惡，希望組成「亞洲民族解放力量」。
不過，辜寬敏基金會昨公布「國家不正常關鍵報告」，談及台灣最大的不正常，就是一個以「中國」為名的政黨，至今仍執意懷抱大中國意識形態；所謂的「光復節」，更是象徵「台灣再淪陷」。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言