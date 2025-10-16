聽新聞
0:00 / 0:00

駁賴總統終戰說…郭岱君：台灣歸還中華民國 羅斯福同意

聯合報／ 記者屈彥辰林銘翰／台北報導
今年為中華民國抗戰勝利80周年，中國與亞太研究學會會長郭岱君表示，蔣介石在開羅會議，要求日本投降後，歸還東北、台灣等予中華民國，廢除「次殖民地」，並賠償中華民國，時任美國總統羅斯福也同意。記者屈彥辰／攝影
今年為中華民國抗戰勝利80周年，中國與亞太研究學會會長郭岱君表示，蔣介石在開羅會議，要求日本投降後，歸還東北、台灣等予中華民國，廢除「次殖民地」，並賠償中華民國，時任美國總統羅斯福也同意。記者屈彥辰／攝影

今年為中華民國對日抗戰勝利八十周年，中國與亞太研究學會會長郭岱君昨在婦聯會座談會表示，前總統蔣介石在開羅會議要求，日本投降後歸還東北、台灣等予中華民國，廢除「次殖民地」，並賠償中華民國，時任美國總統羅斯福也同意。她批賴清德總統提「終戰」，明明是抗戰勝利、日本戰敗，「你要當日本人就去日本」。

郭岱君指出，一九四五年八月十五日，蔣介石發表「抗戰勝利告全國軍民及全世界人士書」，表示不念舊惡，只認日本黷武軍閥為敵，不以日本人民為敵，期待中日化敵為友，日本媒體用「以德報怨」形容。開羅會議時，蔣介石要求日本投降後，歸還東北、台灣等予中華民國，廢除「次殖民地」，並賠償中華民國，獲得美國同意；蔣介石認為亞洲應建立自己的國際體系，支持泰國、韓國獨立，關注越南、印尼、印度等民族運動，對侵華日本寬容，不念舊惡，希望組成「亞洲民族解放力量」。

不過，辜寬敏基金會昨公布「國家不正常關鍵報告」，談及台灣最大的不正常，就是一個以「中國」為名的政黨，至今仍執意懷抱大中國意識形態；所謂的「光復節」，更是象徵「台灣再淪陷」。

對日抗戰勝利 中華民國 蔣介石 抗戰勝利八十周年

延伸閱讀

郭岱君：開羅會議就確定台灣歸中華民國 羅斯福也同意

邱毅轟徐國勇4大謬論：賴清德「請鬼拿藥單」 民調繼續跌

徐國勇提228嗆：問你曾祖怎對付台灣人？蔣萬安怒反擊了

怒嗆徐國勇「白目的白痴」 蔡正元：蔣介石怎可能是麥克阿瑟下屬

相關新聞

民進黨台南初選白熱化 賴總統在中常會2問陳亭妃

民進黨二○二六縣市長提名有新進度，中常會昨拍板台南市、高雄市、嘉義縣黨內初選時程，將在明年一月十二日到十七日執行初選民調...

宜蘭縣長 民進黨徵召無黨籍律師林國漳參選

民進黨二○二六選舉對策委員會昨天拍板兩項縣市首長選舉提名，民進黨立委何欣純參選台中市長，宜蘭信賴之友會理事長、律師林國漳...

公視董監事提名延宕 文化部：不想被辱 多人拒絕

公視新任董監事提名作業至今已延宕超過十個月，公視董監事審查委員蕭旭岑質疑，民進黨政府擺爛、裝死；另一位審查委員杜聖聰表示...

駁賴總統終戰說…郭岱君：台灣歸還中華民國 羅斯福同意

今年為中華民國對日抗戰勝利八十周年，中國與亞太研究學會會長郭岱君昨在婦聯會座談會表示，前總統蔣介石在開羅會議要求，日本投...

拚淨零轉型 海委會攜友邦研習藍碳

海洋委員會昨舉辦亞太區域氣候政策納入藍碳之能力建構研習營，四十個國家、國際非政府組織、企業、學術及國際認證機構出席，以藍...

二度出席民進黨廉政會 林岱樺吐露：真相將在法庭上揭曉

民進黨立委林岱樺涉助理費詐領案遭起訴，檢方追加起訴林的胞妹林岱縝，林岱樺今天出席黨內廉政委員會後，發表聲明強調尊重司法、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。