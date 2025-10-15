郝龍斌：胡志強說「不稱頭」、趙少康有「黨政軍條款」 他才跳下來選

國民黨主席選舉投票倒數，候選人郝龍斌說，曾和台中市前市長胡志強、中廣前董事長趙少康商量，因台中市長盧秀燕不參選，3人中要有人選。胡說他生病「不稱頭」，趙則有「黨政軍條款」，他才決定參選。原以為是馬拉松，起步晚沒關係，沒想到是百米短跑，只能急起直追。

郝龍斌今天到基隆與黨員座談時，市議員鄭愷玲、藍敏煌、曾紀嚴、秦鉦、連恩典、國民黨全國黨代表參選人和國民黨小組長及黨員出席，郝龍斌暢談參選緣由和勝選信心，場面熱絡。

郝龍斌表示，很多人問他為什麼在最後階段突然跑出來選黨主席，他原來支持盧秀燕，因為黨主席跟總候選人是同一個人，選舉比較不會出狀況。到了8月23日有人告訴他，盧可能不選，開始有人要他選。9月2日盧正式宣布不選，要他參選的壓力更大了，勸說的人認為，他在行政部門和黨內的經歷，才可以穩住國民黨。

他說，那時候考慮兩個問題， 第一是黨的財務，他有沒有辦法處理？因來勸說的人非常多，每個人拍胸脯保證會幫忙募款，初步覺得可以了。第二是既然要選就要贏，很多人跟他說，雖然時間不到1個月，但就像馬拉松，人家先跑2、3公里，他追得上沒問題。

郝龍斌說，他相信勸說者的話跳下來選，結果發覺「這不是馬拉松，而是百米短跑比賽」。人家先跑了2、30公尺，他現在急起直追仍有信心，雖然他會積極爭取勝選，但還是要黨員支持、集氣，助他衝刺得到冠軍。

郝龍斌還提及一段往事，指盧秀燕確定不參選，當初被勸的有3個人，分別是他、趙少康和胡志強。胡先來找他，說黨主席站出來要稱頭一點，自稱身體有病，站起來不夠稱頭，他也覺得不該勉強胡出面。

郝龍斌接著說到與趙少康的對話，趙說現在只剩下我們兩個，一定要出來一個。郝回說好，心裡想「你出來比以前好」。結果9月16日晚上趙跟他說，他有黨政軍條款不能出來，因為出來要辭中廣，要退TVBS。

郝龍斌說，現在中廣跟TVBS是藍軍對外的唯一管道，所以他不能讓能趙少趙辭，不能讓中廣無辦法再替國民黨發聲，只好披掛上陣。結果他太太非常生氣，問他最近這幾年過得好不好？他回說很好。太太又問，「你覺得你如果做黨主席，下場會好嗎？」

郝龍斌表示，國民黨主席除了任勞任怨，還要被罵，而且承擔這麼重的財務負擔，「沒一個下場是好的」。經過兩周考慮，最後決定跳下來，是因為想到亡父郝伯村。

他說，父親在人生最後階段，年過百歲躺在病床上，有一天叫他過去，說郝家受國家栽培，受國民黨厚恩，子孫能夠讀書、成長有成就，都是國民黨，都是中華民國（栽培）。父親說這輩子只做保衛中華民國、反台獨和發揚黃埔精神3件事，郝家的子弟一定要做下去。

郝龍斌說，父親生前交代，如果中華民國有難，中國國民黨有難，要他一定要盡一切的可能，要挽救中華民國，挽救中國國民黨。 他雖然沒那麼偉大，可是他知道當中華民國有難，中國國民黨有的時候，他必須不顧一切挺身而出。今天他出來了，拜託大家支持他。 國民黨主席候選人郝龍斌今天到基隆與黨員座談，提及參選心路歷程，尋求黨員支持。記者邱瑞杰／攝影

