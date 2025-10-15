林岱樺備4大箱資料戰清白 綠廉政會仍無結論

民進黨立委林岱樺涉詐助理費遭起訴，她今天準備4大箱資料，再赴民進黨廉政會說明。她說，檢方刻意漏列有利證據，她期盼有一場公平的高雄市長黨內初選。民進黨廉政會主委邱駿彥會後表示，廉政會今天還是不能做出結論，待下次例會前看有無新的進展。

林岱樺等人遭查出涉詐領新台幣1400多萬元助理費，雄檢6月起訴9人。檢方另查出林岱樺胞妹也涉協助浮報詐領32萬多元，月薪最高13萬元，今天依貪污等罪追加起訴。

林岱樺7月底曾親赴民進黨廉政會說明，但當時廉政會無法做成決議，請她再提供詳細證據。廉政會今天再度開會討論此案，林岱樺晚間現身廉政會，帶了4大箱資料，陳述逾1個半小時。

邱駿彥會後表示，林岱樺律師團隊準備600多頁陳述狀，雖然講述很多有利理由，但因涉及案情甚廣，還有一些需要查證，再加上廉政會也詢問林岱樺妹妹被起訴跟助理費案關聯，由於今早才起訴，連起訴書都還沒看到，林岱樺無法完整說明。

邱駿彥說，檢察官針對政治獻金案還在偵查中，不曉得何時會有新東西，廉政會討論結果是「今天還是不能做出結論，可能再看下次例會前有無新的進展」。

媒體關切，接下來馬上要初選。不過，邱駿彥說，「我們從不考慮初選問題，這樣立場就會不公正」，但林岱樺畢竟是社會知名人士，若要做出處分，事證一定要明確，「目前還沒達到那個程度」；至於何時再請林岱樺說明，邱駿彥表示，日期還沒有訂，看案情發展如何再做決定。

林岱樺會後發布聲明強調，尊重司法、全力配合釐清事實，堅守清廉勤政愛鄉土價值，請大家對她的清白要有信心。

她說，委任律師閱卷後，發現檢方引用不利於她的證據呈現不法及不實，諸多有利證據竟刻意漏列，她不便於法庭外自行公開細節，請關心此案的媒體於10月27日親臨高雄地方法院旁聽即知緣由。

林岱樺表示，她的胞妹林岱縝從91年至今共服務1875件的選民服務案件，任勞任怨，遇公費助理人力缺口時，承擔所有遺缺業務，薪資隨之調整，是法律義務，「妹妹擔任助理20多年，詐領30幾萬元，你覺得這符合比例嗎？」

林岱樺說，媒體稱妹妹每個月領13萬元，但其實是，20年當中有1個月領13萬元，妹妹沒日沒夜、24小時待命，沒有週末、沒有國定假日，連農曆春節都在工作。她並出示照片強調「幾乎在高雄市我出現的場合，就有我妹妹，全高雄市的人都知道，只有檢調不知道，還說我妹妹是人頭助理」。

林岱樺表示，期盼真相早日水落石出，高雄市民能有一場公平的2026年高雄市長民主進步黨黨內初選機制。

另外，民進黨廉政會今天也討論新北市民進黨籍前副議長陳文治被控詐領助理費案，邱駿彥說，陳文治一審判決有罪，廉政會決定停權3年。

