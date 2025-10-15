聽新聞
二度出席民進黨廉政會 林岱樺吐露：真相將在法庭上揭曉

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民進黨立委林岱樺。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林岱樺。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委林岱樺涉助理費詐領案遭起訴，檢方追加起訴林的胞妹林岱縝，林岱樺今天出席黨內廉政委員會後，發表聲明強調尊重司法、全力配合釐清事實，但也指控檢方引用不利證據，刻意漏列有利資料，導致內容與事實不符，籲外界對她的清白「要有信心」。

林岱樺指出，委任律師閱卷後發現，起訴書僅挑選對她不利的部分，卻忽略胞妹林岱縝自1991年至今，已協助處理1875件選民服務案件，長期承擔助理缺口工作，其薪資調整屬於合法義務，卻遭檢方描繪成不法。

林岱樺表示，她不願在法庭外逐一公開細節，案件諸多細節只能留待10月27日高雄地院開庭，屆時「真相自會揭曉」。

她強調，從7月30日廉政會第一次開會以來，持續透過律師積極調取卷證，並不斷提供廉政會相關資料，以證自身清白，符合民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的價值。

值得注意的是，林在聲明中特別提到2026年高雄市長黨內初選，她說自己從政20餘年來始終兢兢業業服務選民，期待真相早日水落石出，讓市民見證「一場公平的黨內初選」。

政壇人士觀察，林岱樺此舉除為官司自清，也在卡位市長選戰，至於選民是否埋單，仍視司法最終判決結果。

民進黨立委林岱樺（左）與胞妹林岱縝（右）。圖／林岱樺辦公室提供
民進黨立委林岱樺（左）與胞妹林岱縝（右）。圖／林岱樺辦公室提供
立委林岱樺妹妹林岱縝。記者劉學聖／攝影
立委林岱樺妹妹林岱縝。記者劉學聖／攝影

