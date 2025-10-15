民進黨廉政會再開會…晚間9點才結束 林岱樺案無結論再議

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林岱樺今天出席民進黨廉政會說明。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立委林岱樺今天出席民進黨廉政會說明。記者蔡晉宇／攝影

民進黨廉政會今天開會討論民進黨立委林岱樺助理費案，由於廉政會若做出停權處分，將影響林岱樺參加高雄市長初選資格，備受關注。會議從晚上六時半一路開晚上到約九時才結束，民進黨廉政會主委邱駿彥表示，要做處分事證都要明確，目前還沒達到那個程度，將視案情進展再議。

邱駿彥指出，林岱樺和律師團隊今天準備六百多頁陳述狀，廉政會委員們一一詳閱，林岱樺團隊講了很多有利於她們的理由，但案情涉及甚廣， 還有一些需要查證的地方，今天也有問林岱樺關於她妹妹被起訴，是否跟助理費案有關，但目前起訴書也還沒看到，她們無法完整說明。

邱駿彥說，檢察官針對林岱樺政治獻金案也還在偵查中，不曉得什麼時候會有新進展，因此單從今天廉政會所看到的事證，還是不能做出結論 ，可能要看下次廉政會例會前，案情有無新的進展。

邱駿彥表示，廉政會從不考慮初選問題，因為這樣立場就會不公正，林岱樺畢竟是社會知名人士，要做處分事證都要明確，目前還沒達到那個程度。

林岱樺表示，該案件中有諸多有了於她的證據，今天都在廉政會呈現，請大家一如既往要對她的清白有信心；她的律師也發現，檢方引用許多不利於她的證據，而諸多有利於她的證據竟刻意漏列，以致起訴內容與事實不符，基於對司法尊重，不便於法庭外自行公開細節，請關心本案的國人，在10月27日親自到法院旁聽，就可知道所有真相。

林岱樺指出，關於她妹妹今天被媒體報導月領13萬元涉助理費案，她要說明的是，她妹妹從2002年服務至今，共處理過1875個服務案件，全心全意為她的政治事業貢獻心力，擔任助理20多年，詐領詐領30幾萬元，這恩本不符合比例；且所謂月領13萬元，是在這20年當中，有其中一個月領13萬元，她妹妹沒有周末、沒有假日，連農曆過年都在工作，起訴書刻意漏列諸多有利證據，令人遺憾。

林岱樺說，尊重司法，會全力配合廉政會和未來相關司法程序來釐清事實，也會堅守「清廉、勤政、愛鄉土」的價值，期盼真相早日水落石出，讓高雄市民有一場公平的高雄市長黨內初選。

