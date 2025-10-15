林佳龍：台灣展現防衛決心 與美深化非紅供應鏈合作

快訊

中央社／ 台北15日電

美國智庫「美國進步中心」團訪台，外交部長林佳龍今天於設宴款待時表示，台灣已落實提高國防預算的承諾，展現自我防衛決心，致力貢獻區域和平與穩定，期待與美國在民主價值鏈、非紅供應鏈深化合作。

林佳龍晚間在臉書發文指出，他今天在外交部設宴款待「美國進步中心」（CAP）前主席達希爾（Thomas A. Daschle，另譯：達修爾）率領的訪問團，並表示威權國家正透過認知作戰，使民主制度面臨空前挑戰。台美關係奠基對民主與人權的堅持之上，兩國更應在此時攜手共同守護民主、共創繁榮。

林佳龍強調，台灣民主成就得來不易，值得台灣用心守護。台灣政府已落實提高國防預算的承諾，展現承擔自我防衛責任的決心，同時也致力於為區域和平與穩定做出具體貢獻。

林佳龍說明，台美關係不僅建立於共同價值觀，也為彼此帶來實質經濟效益，美國是台灣第二大貿易夥伴，而台灣則是美國第七大貿易夥伴。台灣在半導體等相關產業扮演關鍵角色，期待與美國在民主價值鏈、非紅供應鏈持續深化合作。

根據林佳龍發文，達希爾席間引述總統賴清德國慶演說內容，指出台灣在今年9月已正式成為民主統治日數超越戒嚴統治時間的國家，這對台灣具有深遠意義，不僅是時間的長短，更意味著台灣民主發展的成果與品質，已為全球民主國家樹立典範。

達希爾肯定台灣擁有世界一流的醫療制度、也是充滿活力的經濟體，全世界仰賴台灣的產品與創新，這些成就奠基於歷代前輩的努力，有部分也可歸功於台美兩國超過50年的深厚友誼。

