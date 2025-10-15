快訊

普發現金一萬預算案周五拚三讀 朝野擬表決8案

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
預料本周五朝野將上演表決大戰。圖／聯合報系資料照片

立法院長韓國瑜15日下午召開朝野協商，討論攸關普發現金一萬元的「韌性特別預算」案。朝野第二輪提案共174案，協商歷時約2.5小時，最後有8案保留送交院會表決，包括國家海洋研究院刪減2億元、勞動部宣傳費等，朝野預計本周五完成二、三讀。

而國民黨立委馬文君日前踢爆，國防度編列高達8億元購置大量特規、長效期的500cc瓶裝水，國防部聯合作戰中心購買每張5萬元的座椅，引發關注。朝野協商時，國防部長顧立雄同意，戰備水部分刪除4億元，聯合作戰中心則自砍4770萬5千元。

而民眾黨立法院黨團針對國家海洋研究院編列的10億預算，提出刪減2億元。海委會主委管碧玲在朝野現場表示，這些是海洋研究院研究國土韌性經費，期盼凍結5000萬元就好；但民眾黨團總召黃國昌認為，海委會研究海洋應回歸年度預算編列，與特別預算要件不符。最後韓國瑜裁示該案保留送院會處理。

協商歷時約2.5小時，最後一共保留8案，預料本周五朝野將上演表決大戰。

韓國瑜最後宣布朝野協商結論，協商通過內容及保留部分照聯席會議審查結果通過。由財政委員會整理，送各黨團確認後，於16日下午5時前送議事處。

韓國瑜宣讀指出，本案於院會進行處理時，保留部分在處理前，由民眾黨、民進黨、國民黨團各推派一人發言，每人發言3分鐘。發言完畢後即開始表決。而本案二讀內容，請主計總處與財委會核對刪減項目及金額，供院會進行三讀。

