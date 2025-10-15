快訊

中職／台灣大賽前遇父喪 詹子賢感性發文：下輩子再做我的爸爸

普發一萬預算朝野協商2.5小時通過 周五送院會拚三讀

全台工程師年薪排行榜出爐！苗栗縣遠超北市排第二 縣府這樣說

韌性特別預算17日闖關 朝野保留8案擬表決處理

中央社／ 台北15日電

朝野黨團今天協商韌性特別預算案，歷時3個多小時討論，最終有8個提案保留，包含減列強化國土防衛能量2億元、凍結撥補勞保與健保基金20億元、減列媒宣費等案，預計於17日院會表決處理。

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、社福衛環委員會19日聯席審查攸關普發現金新台幣1萬元的韌性特別預算案，並送交黨團協商。朝野黨團昨天達成共識，17日院會將處理攸關普發現金的韌性特別預算案，完成三讀程序，不提出復議。

立法院長韓國瑜今天下午召集黨團協商韌性特別預算案，除了原本聯席委員會保留提案外，各黨團相繼再提出新案，總計有174案。

值得注意的是，原本在聯席委員會保留的提案多數是由國民黨立委馬文君所提，並落在國防部主管相關預算。不過在黨團協商時，朝野沒有激烈爭執，有些是馬文君同意原本國防部所編預算，其餘則是國防部同意減列預算，雙方都達成共識。

歷經3個多小時協商，最後朝野保留8案，分別是凍結防救災緊急維生物資整備行政作業相關費用1820萬元、凍結勞保基金與健保基金撥補、減列支持勞工安定就業媒宣費2000萬元、減列農漁村外銷冷藏預算25億元、減列照顧弱勢族群宣導費2600萬元，以及減列海委會所編列強化國土防衛能量預算2億元。

有關撥補勞保基金部分，民眾黨團提案指出，韌性特別預算編列100億元撥補勞保基金，但立法院審查114年總預算時，曾決議要求勞動部3個月內研議「政府最終給付責任」入法，但至今仍不見提出草案，為守護勞工老年生活權益，凍結挹注健保基金、勞動基金20億元，等勞動部3個月內提出報告、1年內具體可施行方案後始得動支。

國民黨團也提案指出，勞保潛藏債務達到13兆元，民進黨政府應從根本解決問題，但以韌性特別預算撥補勞保基金，顯然違背預算法第83條規定，因此提案凍結1億元，待勞動部提出專案報告後才能動支。而國民黨團也同樣提案凍結撥補健保基金1億元。

海委會部分，民眾黨團提案指出，韌性特別預算是針對美國對等關稅，是為減輕企業、勞工與農漁朋友的衝擊，但海委會國家海洋研究院編列強化國土防衛能量經費近11億元，但計畫內容未敘明，也不符合預算法，為撙節支出、維護財政紀律，因此減列2億元。

朝野黨團最後也簽署協商結論，決議院會處理時，非保留部分宣讀後即通過，保留部分則在處理前朝野黨團各推派1人發言，發言後即開始表決。不過韓國瑜也表示，部會若有保留提案，仍可繼續與黨團保持溝通。

國防部 朝野 健保

延伸閱讀

「拜託不要」海委會管碧玲苦苦哀求 探測預算協商無共識

賴總統將打造台灣之盾 國民黨呼籲提出整體戰略

韌性特別預算案將三讀 賴總統：盼朝野鼎力支持

賴清德國慶宣示加速「台灣之盾」 朱立倫：總統府有責提出整體戰略

相關新聞

民進黨徵召「非黨員律師」參選宜蘭縣長 林國漳發聲：願放下個人安穩生活

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進與地方選對會召集人陳文昌等人今天前往中央黨部，提出推薦連署書與縣黨部執評委聯席會議提案，請中央...

國安局要查狗仔跟拍有無境外資金 黃國昌喊好：順便查精鏡傳媒

民眾黨主席黃國昌近日捲入跟監偷拍爭議，國安局長蔡明彥表態啟動機制調查境外資金。黃國昌今天表示「非常好」，也請國安局好好調...

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

民進黨2026縣市長提名有新進度，中常會今天拍板台南市、高雄市、嘉義縣黨內初選時程，將在明年1月12日到17日執行初選民...

普發一萬預算朝野協商2.5小時通過 周五送院會拚三讀

立法院長韓國瑜15日下午召開黨團朝野協商，討論包含普發萬元現金在內的「韌性特別預算」。經過2.5小時協商，韌性特別預算一...

林國漳參選宜蘭縣長定調「清廉對貪腐」？藍曝：操作這張牌適得其反

民進黨中央決定徵召林國漳律師參選2026宜蘭縣長，林不但是賴總統欽點的人選，更定調選戰主軸「清廉對貪腐」。國民黨宜蘭縣黨...

中共四中全會將登場 國安局：中共32上將恐大規模清洗中

中共四中全會將在10月下旬登場，國安局長蔡明彥表示，研判主要議題一方面針對經貿，更重要是人事方面，包括中共中央委員缺額是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。