韌性特別預算17日闖關 朝野保留8案擬表決處理

朝野黨團今天協商韌性特別預算案，歷時3個多小時討論，最終有8個提案保留，包含減列強化國土防衛能量2億元、凍結撥補勞保與健保基金20億元、減列媒宣費等案，預計於17日院會表決處理。

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、社福衛環委員會19日聯席審查攸關普發現金新台幣1萬元的韌性特別預算案，並送交黨團協商。朝野黨團昨天達成共識，17日院會將處理攸關普發現金的韌性特別預算案，完成三讀程序，不提出復議。

立法院長韓國瑜今天下午召集黨團協商韌性特別預算案，除了原本聯席委員會保留提案外，各黨團相繼再提出新案，總計有174案。

值得注意的是，原本在聯席委員會保留的提案多數是由國民黨立委馬文君所提，並落在國防部主管相關預算。不過在黨團協商時，朝野沒有激烈爭執，有些是馬文君同意原本國防部所編預算，其餘則是國防部同意減列預算，雙方都達成共識。

歷經3個多小時協商，最後朝野保留8案，分別是凍結防救災緊急維生物資整備行政作業相關費用1820萬元、凍結勞保基金與健保基金撥補、減列支持勞工安定就業媒宣費2000萬元、減列農漁村外銷冷藏預算25億元、減列照顧弱勢族群宣導費2600萬元，以及減列海委會所編列強化國土防衛能量預算2億元。

有關撥補勞保基金部分，民眾黨團提案指出，韌性特別預算編列100億元撥補勞保基金，但立法院審查114年總預算時，曾決議要求勞動部3個月內研議「政府最終給付責任」入法，但至今仍不見提出草案，為守護勞工老年生活權益，凍結挹注健保基金、勞動基金20億元，等勞動部3個月內提出報告、1年內具體可施行方案後始得動支。

國民黨團也提案指出，勞保潛藏債務達到13兆元，民進黨政府應從根本解決問題，但以韌性特別預算撥補勞保基金，顯然違背預算法第83條規定，因此提案凍結1億元，待勞動部提出專案報告後才能動支。而國民黨團也同樣提案凍結撥補健保基金1億元。

海委會部分，民眾黨團提案指出，韌性特別預算是針對美國對等關稅，是為減輕企業、勞工與農漁朋友的衝擊，但海委會國家海洋研究院編列強化國土防衛能量經費近11億元，但計畫內容未敘明，也不符合預算法，為撙節支出、維護財政紀律，因此減列2億元。

朝野黨團最後也簽署協商結論，決議院會處理時，非保留部分宣讀後即通過，保留部分則在處理前朝野黨團各推派1人發言，發言後即開始表決。不過韓國瑜也表示，部會若有保留提案，仍可繼續與黨團保持溝通。

