快訊

中職／台灣大賽前遇父喪 詹子賢感性發文：下輩子再做我的爸爸

普發一萬預算朝野協商2.5小時通過 周五送院會拚三讀

全台工程師年薪排行榜出爐！苗栗縣遠超北市排第二 縣府這樣說

布局2026民進黨分4梯次 南高最晚明年1月底提名

中央社／ 台北15日電

迎戰2026縣市暨直轄市長選舉，民進黨選舉對策委員會開會達成共識台中市、嘉義市、台東縣、宜蘭縣提報22日中執會討論通過，全國各縣市暨直轄市長提名預計分4梯次公布，最後一梯次將是明年1月底高雄市長及台南市長提名。

布局2026地方選舉，民進黨選對會近來密集開會盤點22縣市潛在人選，選對會上週開會並達成共識，建議中執會提名立委王美惠參選嘉義市長、提名立委陳瑩參選台東縣長。今天再度開會，民進黨發言人吳崢會後轉述指出，選對會一致達成決議，建議中執會在台中市徵召何欣純、在宜蘭縣徵召林國漳。

與會人士表示，針對2026縣市長暨直轄市長選舉，會中討論重點是根據每個選區與提名時程，預計分4個梯次公布，最後一個梯次就是明年1月底完成所有提名作業。

與會人士表示，會中討論將採雙管齊下，首先，針對其他縣市有參選意願者，即日起可向中央黨部表達意願，時程至10月31日止，其次展開覓才程序。

與會人士說，意即從現在開始推算，預計1個月提名1梯次，第一梯次將是22日中執會將提名名單包括，台中市何欣純、宜蘭縣林國漳、台東縣陳瑩、嘉義市王美惠。

與會人士說，6個直轄市，高雄市、台南市屬於執政兩任屆滿的直轄市，且黨內多人競逐，將辦理初選民調，預計提名時程將延後至明年1月底；台中市何欣純將是第一個完成提名的直轄市長提名，新北市長提名漸趨單純化，立委蘇巧慧可望出線；另一位新北市長熱門人選民進黨前秘書長林右昌即將於17日赴美展開請益之旅。

黨內人士表示，黨內多位重量級人士認為，林右昌屬於民進黨中生代，學經歷與從政資歷相當完整，兩屆基隆市長、內政部長、民進黨秘書長，有中央與地方服務的經驗，是競逐台北市長的活棋、黑馬。

此外，針對桃園市，與會人士表示，桃園市長提名部分，今天會中沒有觸及具體人選。

與會人士表示，對於民進黨執政的縣市首長爭取連任，如澎湖縣長陳光復、屏東縣長周春米，兩縣市性質雷同，建議應該一起提名並向社會大眾說明。

民進黨

延伸閱讀

民進黨選對會建議徵召選台中市長 何欣純表達3個感謝

綠拍板2026台中市提名何欣純 宜蘭信賴之友林國漳出戰

賴清德定調何欣純2026出戰台中 盧秀燕笑：上班時間不談選舉

影／不是蔡其昌…賴總統欽點她參戰2026選台中市長？何欣純回應了

相關新聞

普發現金一萬預算案周五拚三讀 朝野擬表決8案

立法院長韓國瑜15日下午召開朝野協商，討論攸關普發現金一萬元的「韌性特別預算」案。朝野第二輪提案共174案，協商歷時約2...

民進黨徵召「非黨員律師」參選宜蘭縣長 林國漳發聲：願放下個人安穩生活

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進與地方選對會召集人陳文昌等人今天前往中央黨部，提出推薦連署書與縣黨部執評委聯席會議提案，請中央...

國安局要查狗仔跟拍有無境外資金 黃國昌喊好：順便查精鏡傳媒

民眾黨主席黃國昌近日捲入跟監偷拍爭議，國安局長蔡明彥表態啟動機制調查境外資金。黃國昌今天表示「非常好」，也請國安局好好調...

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

民進黨2026縣市長提名有新進度，中常會今天拍板台南市、高雄市、嘉義縣黨內初選時程，將在明年1月12日到17日執行初選民...

普發一萬預算朝野協商2.5小時通過 周五送院會拚三讀

立法院長韓國瑜15日下午召開黨團朝野協商，討論包含普發萬元現金在內的「韌性特別預算」。經過2.5小時協商，韌性特別預算一...

林國漳參選宜蘭縣長定調「清廉對貪腐」？藍曝：操作這張牌適得其反

民進黨中央決定徵召林國漳律師參選2026宜蘭縣長，林不但是賴總統欽點的人選，更定調選戰主軸「清廉對貪腐」。國民黨宜蘭縣黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。