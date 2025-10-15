布局2026民進黨分4梯次 南高最晚明年1月底提名

迎戰2026縣市暨直轄市長選舉，民進黨選舉對策委員會開會達成共識台中市、嘉義市、台東縣、宜蘭縣提報22日中執會討論通過，全國各縣市暨直轄市長提名預計分4梯次公布，最後一梯次將是明年1月底高雄市長及台南市長提名。

布局2026地方選舉，民進黨選對會近來密集開會盤點22縣市潛在人選，選對會上週開會並達成共識，建議中執會提名立委王美惠參選嘉義市長、提名立委陳瑩參選台東縣長。今天再度開會，民進黨發言人吳崢會後轉述指出，選對會一致達成決議，建議中執會在台中市徵召何欣純、在宜蘭縣徵召林國漳。

與會人士表示，針對2026縣市長暨直轄市長選舉，會中討論重點是根據每個選區與提名時程，預計分4個梯次公布，最後一個梯次就是明年1月底完成所有提名作業。

與會人士表示，會中討論將採雙管齊下，首先，針對其他縣市有參選意願者，即日起可向中央黨部表達意願，時程至10月31日止，其次展開覓才程序。

與會人士說，意即從現在開始推算，預計1個月提名1梯次，第一梯次將是22日中執會將提名名單包括，台中市何欣純、宜蘭縣林國漳、台東縣陳瑩、嘉義市王美惠。

與會人士說，6個直轄市，高雄市、台南市屬於執政兩任屆滿的直轄市，且黨內多人競逐，將辦理初選民調，預計提名時程將延後至明年1月底；台中市何欣純將是第一個完成提名的直轄市長提名，新北市長提名漸趨單純化，立委蘇巧慧可望出線；另一位新北市長熱門人選民進黨前秘書長林右昌即將於17日赴美展開請益之旅。

黨內人士表示，黨內多位重量級人士認為，林右昌屬於民進黨中生代，學經歷與從政資歷相當完整，兩屆基隆市長、內政部長、民進黨秘書長，有中央與地方服務的經驗，是競逐台北市長的活棋、黑馬。

此外，針對桃園市，與會人士表示，桃園市長提名部分，今天會中沒有觸及具體人選。

與會人士表示，對於民進黨執政的縣市首長爭取連任，如澎湖縣長陳光復、屏東縣長周春米，兩縣市性質雷同，建議應該一起提名並向社會大眾說明。

