普發一萬預算朝野協商2.5小時通過 周五送院會拚三讀

立法院長韓國瑜15日下午召開黨團朝野協商，討論包含普發萬元現金在內的「韌性特別預算」。經過2.5小時協商，韌性特別預算一共保留8案送周五院會表決，預計也將於同天三讀闖關成功。三黨團協商代表均於該份協商結論簽名，表達朝野黨團一致支持。

今日協商與會官員，包括主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲、內政部長劉世芳、勞動部長洪申翰、農業部長陳駿季、國防部長顧立雄，及其他部會次長代表。

黨團代表包括國民黨團傅崐萁、羅智強、林沛祥、馬文君、翁曉鈴，民進黨團柯建銘、鍾佳濱、陳培瑜、李坤城，民眾黨團黃國昌、張啟楷、陳昭姿等立委。

針對國家海洋研究院編列的10億預算，民眾黨團總召黃國昌認為，海委會關心海洋研究，但該筆預算應該編在年度預算，因此提出刪除2億元。經過與海委會主委管碧玲現場討論後，黃國昌決心不變，韓國瑜裁示該案保留送院會周五表決處理。

至於藍委馬文君日前指國防度編列高達1,132億元預算，其中更編列8億元，購置大量特規、長效期的500cc瓶裝水。經朝野協商，國防部與朝野溝通結果，飲用水部分同意刪除4億，座椅部分則總共刪除4,770萬。

經過2.5小時協商，韓國瑜宣讀協商結論：

第一，協商通過內容及保留部分如後附，共保留8案，餘照聯席會議審查結果通過。由財政委員會整理，送各黨團確認後，於16日下午5時前送議事處。 第二，本案於院會進行處理時，非保留部分，宣讀後均予以通過，保留部分均暫保留；保留部分進行處理前，由民眾黨、民進黨、國民黨團各推派一人依序發言，每人發言3分鐘。 發言完畢後，各保留提案均不再發言，即開始進行保留部分之表決。本案經二讀之內容，請主計總處與財委會核對刪減項目及金額，供院會進行三讀。 第三，本案完成三讀後，由各黨團各推派一人進行三讀後發言；本次協商各項提議，均予刊登公報紀錄。

