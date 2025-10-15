林國漳參選宜蘭縣長定調「清廉對貪腐」？藍曝：操作這張牌 適得其反

民進黨中央決定徵召林國漳律師參選2026宜蘭縣長，林不但是賴總統欽點的人選，更定調選戰主軸「清廉對貪腐」。國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌表示，林國漳是位可敬對手，但民進黨執政搞得民不聊生，推出來的人選不會被人民接受；議會黨團書記長林義剛說，民進黨宜蘭要以清廉對戰貪腐，恐適得其反。

民進黨中央選對會確定人選後，林國漳下午發表聲明，願意「全力以赴、承擔責任」，綠營宜蘭縣長參選人幾乎已確定，不過很多選民還不認識他。民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠說，林國漳律師是一位政治素人，沒有從政經驗，必須努力爭取選民認同，她也是在宜蘭耕耘服務五、六年，大家都要各自努力。

據了解，林國漳非民進黨籍也無意參選，民進黨在宜蘭從政黨公職中有不少人想選，但賴清德總統一一面談，親自幫林國漳排除障礙，點名全台縣市長選戰5加1，守住現有執政5縣市不能丟，矢志奪回民主聖地宜蘭，作為2026年地方選舉首要目標。

根據民進黨內人士轉述，賴總統始終力挺林國漳，主要是民進黨形象曾經受挫，林國漳律師正派形象，有助扭轉；宜蘭是民進黨清廉、民主的招牌，2026選舉的重中之重，一定要拿回來，因此以「清廉」定調選戰主軸，力推形象清廉的林國漳，對比宜蘭縣長林姿妙的涉案形象。

國民黨宜蘭議會黨團書記長林義剛說，林姿妙競選縣長連任投票的當年，遭檢廉司法鋪天蓋地政治打壓，仍然高票連任，甚至得票率比第一屆縣長選舉還亮眼，民進黨如果搞不清楚民心向背，一昧要操弄司法介選，這樣的選舉操作手法，不會被選民認同。

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌說，民進黨執政搞得烏煙瘴氣、 民不聊生，大家厭惡也受夠了，這種黨推出來的人選經不起人民考驗。

