快訊

通緝犯北車大廳性侵！檢方完成香港被害女子筆錄 將成關鍵證據

清寒大學生辦休學 疑繳不出1.8萬學費走絕路…最後僅1支手機送給弟弟

台積電正加速建立2奈米產能？ASML財報曝玄機 台積電ADR盤前漲逾4%

林國漳參選宜蘭縣長定調「清廉對貪腐」？藍曝：操作這張牌 適得其反

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
林國漳（右一）一直是賴清德總統屬意欽點的人選，總統親自幫林排除所有參選障礙，2026年宜蘭選戰主軸要以「清廉對貪腐」。本報資料照
林國漳（右一）一直是賴清德總統屬意欽點的人選，總統親自幫林排除所有參選障礙，2026年宜蘭選戰主軸要以「清廉對貪腐」。本報資料照

民進黨中央決定徵召林國漳律師參選2026宜蘭縣長，林不但是賴總統欽點的人選，更定調選戰主軸「清廉對貪腐」。國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌表示，林國漳是位可敬對手，但民進黨執政搞得民不聊生，推出來的人選不會被人民接受；議會黨團書記長林義剛說，民進黨宜蘭要以清廉對戰貪腐，恐適得其反。

民進黨中央選對會確定人選後，林國漳下午發表聲明，願意「全力以赴、承擔責任」，綠營宜蘭縣長參選人幾乎已確定，不過很多選民還不認識他。民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠說，林國漳律師是一位政治素人，沒有從政經驗，必須努力爭取選民認同，她也是在宜蘭耕耘服務五、六年，大家都要各自努力。

據了解，林國漳非民進黨籍也無意參選，民進黨在宜蘭從政黨公職中有不少人想選，但賴清德總統一一面談，親自幫林國漳排除障礙，點名全台縣市長選戰5加1，守住現有執政5縣市不能丟，矢志奪回民主聖地宜蘭，作為2026年地方選舉首要目標。

根據民進黨內人士轉述，賴總統始終力挺林國漳，主要是民進黨形象曾經受挫，林國漳律師正派形象，有助扭轉；宜蘭是民進黨清廉、民主的招牌，2026選舉的重中之重，一定要拿回來，因此以「清廉」定調選戰主軸，力推形象清廉的林國漳，對比宜蘭縣長林姿妙的涉案形象。

國民黨宜蘭議會黨團書記長林義剛說，林姿妙競選縣長連任投票的當年，遭檢廉司法鋪天蓋地政治打壓，仍然高票連任，甚至得票率比第一屆縣長選舉還亮眼，民進黨如果搞不清楚民心向背，一昧要操弄司法介選，這樣的選舉操作手法，不會被選民認同。

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌說，民進黨執政搞得烏煙瘴氣、 民不聊生，大家厭惡也受夠了，這種黨推出來的人選經不起人民考驗。

林國漳（右一）一直是賴清德總統屬意欽點的人選，總統親自幫林排除所有參選障礙，2026年宜蘭選戰主軸要以「清廉對貪腐」。本報資料照
林國漳（右一）一直是賴清德總統屬意欽點的人選，總統親自幫林排除所有參選障礙，2026年宜蘭選戰主軸要以「清廉對貪腐」。本報資料照
林國漳是賴清德總統屬意欽點的人選，總統親自幫林排除所有參選障礙，2026年宜蘭選戰主軸要以「清廉對貪腐」。圖／民進黨縣黨部提供
林國漳是賴清德總統屬意欽點的人選，總統親自幫林排除所有參選障礙，2026年宜蘭選戰主軸要以「清廉對貪腐」。圖／民進黨縣黨部提供
林國漳（右一）一直是賴清德總統屬意欽點的人選，總統親自幫林排除所有參選障礙，2026年宜蘭選戰主軸要以「清廉對貪腐」。本報資料照。
林國漳（右一）一直是賴清德總統屬意欽點的人選，總統親自幫林排除所有參選障礙，2026年宜蘭選戰主軸要以「清廉對貪腐」。本報資料照。

宜蘭 民進黨 林國漳

延伸閱讀

宜蘭人瑞超可愛...親友借錢分等級 縣府拜訪要約時間還站門口迎接

民進黨徵召「非黨員律師」參選宜蘭縣長 林國漳發聲：願放下個人安穩生活

綠拍板2026台中市提名何欣純 宜蘭信賴之友林國漳出戰

前往親戚家幫忙捕魚卻失足落水 宜蘭77歲老翁被發現溺斃魚塭

相關新聞

民進黨徵召「非黨員律師」參選宜蘭縣長 林國漳發聲：願放下個人安穩生活

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進與地方選對會召集人陳文昌等人今天前往中央黨部，提出推薦連署書與縣黨部執評委聯席會議提案，請中央...

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

民進黨2026縣市長提名有新進度，中常會今天拍板台南市、高雄市、嘉義縣黨內初選時程，將在明年1月12日到17日執行初選民...

國安局要查狗仔跟拍有無境外資金 黃國昌喊好：順便查精鏡傳媒

民眾黨主席黃國昌近日捲入跟監偷拍爭議，國安局長蔡明彥表態啟動機制調查境外資金。黃國昌今天表示「非常好」，也請國安局好好調...

質詢烏山頭光電板引綠粉不滿挨轟 賴清德點名要陳亭妃闢謠

台南烏山頭水庫光電板清洗爭議燒進民進黨中常會，身兼民進黨主席的賴清德總統今天會中特別點名中常委陳亭妃，盼她澄清相關謠言要...

林國漳參選宜蘭縣長定調「清廉對貪腐」？藍曝：操作這張牌 適得其反

民進黨中央決定徵召林國漳律師參選2026宜蘭縣長，林不但是賴總統欽點的人選，更定調選戰主軸「清廉對貪腐」。國民黨宜蘭縣黨...

中共四中全會將登場 國安局：中共32上將恐大規模清洗中

中共四中全會將在10月下旬登場，國安局長蔡明彥表示，研判主要議題一方面針對經貿，更重要是人事方面，包括中共中央委員缺額是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。