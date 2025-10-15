再赴廉政會說明助理費案 林岱樺：清廉勤政愛鄉土

民進黨立委林岱樺涉詐助理費遭起訴，今晚再度赴廉政會說明。林岱樺會前受訪表示，尊重司法、全力配合廉政會跟未來的相關司法的程序，她堅守「清廉、勤政、愛鄉土」的價值。

民進黨立委林岱樺涉詐助理費遭起訴，她7月底親赴民進黨廉政會說明，但當時廉政會無法做成決議，請她再提供詳細證據。廉政會今天再度開會討論此案，並請林岱樺到會說明。

林岱樺晚間現身民進黨中央黨部，她會前向媒體表示，尊重司法、全力配合廉政會跟未來的相關司法的程序，以釐清事實，她堅守「清廉、勤政、愛鄉土」的價值。

