中共四中全會將登場 國安局：中共32上將恐大規模清洗中

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中共四中全會將在10月下旬登場，國安局長蔡明彥表示，中共軍方有16名上將已近10個月未公開露面，恐正在大規模調查中。圖為2023年3月，中共中央總書記習近平與十四屆全國人大一次會議解放軍和武警部隊代表團合照。新華社
中共四中全會將在10月下旬登場，國安局蔡明彥表示，研判主要議題一方面針對經貿，更重要是人事方面，包括中共中央委員缺額是否遞補？尤其中共軍方有16名上將已近10個月未公開露面，國安局關注中共軍方人事，是否正在進行大規模調查、清洗中。

國安局長蔡明彥今天赴立法院外交國防委員會進行業務報告，民進黨立委陳俊宇在質詢時關切中共四中全會將在10月20起舉行，據了解將討論「十五五經濟規劃」(第15個5年計畫)、美中貿易戰和高層人事變動，甚至傳出胡錦濤勢力有可能反撲。

蔡明彥表示，經貿方面，推測主要重點在新質生產力佈建、擴大內需維持貿易開放、增加自由貿易談判等。

蔡明彥指出，人事部分，目前在205名中共中央委員裡面，有3名缺額，可能會進行人員的遞補。比較重要的是中共中央軍委會中，包括前中共中央軍委員會委員、中央軍委政治工作部主任苗華，會不會在這次四中全會進一步進行人事處理，另外，如中聯部劉建超的人事，會不會處理也是一項重點。

蔡明彥同時指出，國安局也有注意中共的35名上將，其中32名是現役上將，另外3名是中將代理上將職務；他強調，而這32名現役上將從去年12月至今，有16位是沒有在公開場合出現的，一半以上已經有快一年的時間，沒有公開露面，國安局研判是中共軍方人事正在進行大規模的調查跟清洗。

中共 國安局 蔡明彥

