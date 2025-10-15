中共四中全會將登場 國安局：中共32上將恐大規模清洗中

中共四中全會將在10月下旬登場，國安局長蔡明彥表示，研判主要議題一方面針對經貿，更重要是人事方面，包括中共中央委員缺額是否遞補？尤其中共軍方有16名上將已近10個月未公開露面，國安局關注中共軍方人事，是否正在進行大規模調查、清洗中。

國安局長蔡明彥今天赴立法院外交國防委員會進行業務報告，民進黨立委陳俊宇在質詢時關切中共四中全會將在10月20起舉行，據了解將討論「十五五經濟規劃」(第15個5年計畫)、美中貿易戰和高層人事變動，甚至傳出胡錦濤勢力有可能反撲。

蔡明彥表示，經貿方面，推測主要重點在新質生產力佈建、擴大內需維持貿易開放、增加自由貿易談判等。

蔡明彥指出，人事部分，目前在205名中共中央委員裡面，有3名缺額，可能會進行人員的遞補。比較重要的是中共中央軍委會中，包括前中共中央軍委員會委員、中央軍委政治工作部主任苗華，會不會在這次四中全會進一步進行人事處理，另外，如中聯部劉建超的人事，會不會處理也是一項重點。

蔡明彥同時指出，國安局也有注意中共的35名上將，其中32名是現役上將，另外3名是中將代理上將職務；他強調，而這32名現役上將從去年12月至今，有16位是沒有在公開場合出現的，一半以上已經有快一年的時間，沒有公開露面，國安局研判是中共軍方人事正在進行大規模的調查跟清洗。

