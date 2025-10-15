民進黨選對會建議徵召選台中市長 何欣純表達3個感謝
民進黨選對會今建議中執會徵召何欣純參選2026年台中市長，何欣純發出聲明，表達3個感謝，強調一切都尊重中央黨部的規畫與布局，全力做好準備。
3個感謝是：
一、感謝賴總統國政忙碌，不僅多次會晤關心台中、更多次親自來到台中，關心產業勞工、經濟民生，傾聽民眾意見，尤其關心台中未來發展，把台中顧好、台灣未來一定好。
二、感謝蔡其昌，世界12強、台灣勇奪冠軍，「台灣尚勇」響徹雲霄、台灣人走路都有風，就是蔡其昌綿密協調後援、運籌帷幄。總統借重蔡其昌豐富的資歷，在中央協助總統國政，是台中之光、更是國家之幸。
三、感謝台中這塊土地、所有市民頭家，孕育我、養育我，給予我機會服務台中，這是我無上的榮幸，如果能有服務更多市民朋友的機會，我當然會全力以赴。
何欣純還感謝選對會所有前輩先進的建議與支持，未來還有黨內程序進行，一切都尊重中央黨部的規畫與布局，全力做好準備。
