民進黨選對會建議徵召選台中市長 何欣純表達3個感謝

民進黨選對會今建議中執會徵召何欣純參選2026年台中市長，何欣純發出聲明，表達3個感謝，強調一切都尊重中央黨部的規畫與布局，全力做好準備。

3個感謝是：

二、感謝蔡其昌，世界12強、台灣勇奪冠軍，「台灣尚勇」響徹雲霄、台灣人走路都有風，就是蔡其昌綿密協調後援、運籌帷幄。總統借重蔡其昌豐富的資歷，在中央協助總統國政，是台中之光、更是國家之幸。

三、感謝台中這塊土地、所有市民頭家，孕育我、養育我，給予我機會服務台中，這是我無上的榮幸，如果能有服務更多市民朋友的機會，我當然會全力以赴。