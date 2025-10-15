喊話公地放領政策擴及全國 蔡易餘：德政不能獨厚單一地區

行政院日前拍板宜蘭縣蘇澳鎮大南澳地區試辦「公地放領」案，近日民進黨立委陳瑩與莊瑞雄等27位立委共同連署提案，要求重啟「公地放領」政策。民進黨立委蔡易餘主張，行政院應將宜蘭大南澳的試辦經驗推廣至全國，讓所有長年耕作的農民都能獲得應有的土地權益，實現真正的公平正義。

蔡易餘說，「耕者有其田」是台灣土地改革史上重要的一頁。從民國38年的「三七五減租」，到民國40年開始的「公地放領」，當時的政策，確實讓近29萬戶的佃農，終於有了屬於自己的土地，改善了生活。

蔡易餘強調，這段歷史，卻也留下了許多未竟的轉型正義。當年國民政府來台，因語言隔閡、二二八事件的政治陰影，以及傳統兄弟不分家的共耕習慣，許多農民未能完成土地登記，導致他們世代耕作的土地，一夕之間被收歸國有。這份歷史的不義，至今未獲補正。

蔡易餘表示，最近，政府在宜蘭大南澳地區，試辦了公地放領政策，這是一個好的開始，但遠遠不夠公平，不應該有地區之分；他強調，他在立法院院會總質詢時，已當面向行政院長卓榮泰強力要求：這項還給長年耕作者土地的德政，不能只獨厚單一地區。

蔡易餘指出，許多農民為國家糧食安全奉獻一生，他們的權益不該再被遺忘。他主張，公地放領政策應擴及全國，讓全台灣所有符合資格的農民，都能得到應有的公平對待，真正落實土地正義。他會持續監督，為農民爭取到底。

