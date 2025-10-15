郭岱君：開羅會議就確定台灣歸中華民國 羅斯福也同意

今年為中華民國抗戰勝利80周年，中國與亞太研究學會（CAPRS）會長郭岱君今表示，前總統蔣介石在開羅會議，要求日本投降後，歸還東北、台灣等予中華民國，廢除「次殖民地」，並賠償中華民國，時任美國總統羅斯福也同意。

婦聯會今主辦、鑫華論壇協辦，於婦聯會美齡樓大禮堂舉行「《從烽火中走來：抗戰史與三代人的命運》-思索我們的現在與未來」演講會，邀請郭岱君主講。

郭岱君說，抗戰影響三代人，因此必須了解。日本投降太突然，留下很多問題，蔣介石領導抗戰，日本將投降，其日記卻稱「心有憂惶與恥辱，毫無快樂之感」，到了1945年9月9日日本投降，蔣介石日記自述「自心憂辱」。有接收淪陷區、東北等問題。蔣介石8月15日發表「抗戰勝利告全國軍民及全世界人士書」， 表示不念舊惡，只認日本黷武軍閥為敵，不以日本人民為敵，期待中日化敵為友，日本媒體用「以德報怨」形容。開羅會議時，要求日本投降後，歸還東北、台灣等予中華民國，廢除「次殖民地」，並賠償中華民國，時任美國總統羅斯福也同意。

郭岱君表示，戰後，中國派船22次，從日本運回設備等，中國拿到日本24艘軍艦，著名的太康輪、太平輪都是從日本接收的。但接收計畫只執行10分之1，之後發生國共內戰。蔣介石認為亞洲應建立自己的國際體系，支持泰國、韓國獨立，關注越南、印尼、印度等民族運動，對侵華日本寬容，不念舊惡，希望組成「亞洲民族解放力量」。

郭岱君表示，抗戰期間有很多次秘密和談，國民政府八成高層贊成和談，是蔣介石堅持，蔣介石不反對和談但要有底線，日軍必須退回盧溝橋事變之前的狀態。于右任、居正曾找蔣介石討論和談，蔣介石向其表示，「爾等數十年來政見不合，還則罷了；但對抗日救國，此等大是大非之事，爾等必須有所堅持」。她有抄下來送給前總統馬英九，大是大非必須有所堅持。若抗戰當時領導人非蔣公，而是汪精衛，1937年已投降。

郭岱君說，因國共內戰失敗，蔣介石深思改革，落實民生主義，1950年開始第一屆台灣省縣市長的選舉，首次台中市長選舉，蔣公本想干涉，令楊基先自動退選，後覺處置不當，告知時任省主席吳國楨，楊可正常參選，之後楊高票當選。正因蔣公當年自己反省，並及時改正，所以才會有那麼多的台灣人加入國民黨。

郭岱君指出，國民政府到台灣，才改變台灣的命運，蔣介石、陳誠等在大陸失敗，才有真正反省。美國主導日韓的發展，但蔣介石在台灣拒絕很多美國的要求，包括美國要求國軍領美國軍餉，蔣公拒絕說「軍隊一定要獨立，絕不能拿美國軍餉」。

郭岱君說，台灣光復80年，國民黨執政時兩岸和平，中國大陸因其本身政治形態等，不可能讓台灣脫離。台灣仍有自處之道，就是台灣跟中國大陸本來都是中國，即「一中原則」，用較模糊的概念，讓兩岸暫時有個定位，等待未來有條件再來談。

郭岱君表示，前總統馬英九執政八年，陸客來台，國際參與，「以小事大」本就要有小國的智慧，哪有螞蟻碰到大象要咬大象的腳，豈不自取滅亡？台灣不是沒有出路，而是要能發出聲音掌控自己的出路，要政黨輪替。她也回應賴清德總統提「終戰」，她表示，明明是抗戰勝利，日本戰敗，「你要當日本人就去日本」。

婦聯會主委雷倩說，不能作為任何人的棋子，成為別人的代理人，打別人的戰爭。兩岸本來正往和平的路徑走，現在卻發生倒反，她認為不出兩個原因，第一是台灣內部的親日台獨勢力，欲讓台灣回歸「光榮日本」；第二是，國際勢力不也希望把台灣往戰爭推？現在的G7跟「百年屈辱」時期攻打中國的國家，只是荷蘭、西班牙換成加拿大、日本而已。戰後秩序仍是殖民主義、帝國主義的秩序，也是「雅爾達體系」的秩序。

