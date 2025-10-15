因應統戰威脅 政院21項修法年底前完成

快訊

中央社／ 台北15日電

為因應錯假訊息等認知作戰，行政院今天表示，已經規劃包含海纜7法在內的21部法律修正案，預計年底前完成修正草案，未來透過散布虛假訊息或深偽影音等方式，混淆國人對國家認同等行為，都將被規範。

兼任民進黨主席的總統賴清德今天表示，為守護台灣的民主制度，民進黨提出「國安十法」的修法，不僅能防範中國介選，更能有效防止中國全方位滲透。根據民進黨政策會執行長吳思瑤日前說明，「國安十法」修法觸及身分認同、刑責檢討、國家安全網與強化管轄密度等，是台灣的國安防火牆。

行政院發言人李慧芝今天對記者指出，台灣是保障言論自由的民主法治國家，不過言論自由並不是毫無界限，近期網路上出現以生成式AI等技術，散布仇恨性言論、恐怖主義或激化社會對立、消滅台灣主權等言論，甚至鼓吹戰爭或散布危害國家安全、社會、財政或經濟安定的錯假訊息。

李慧芝說明，賴總統已在國安高層會議後提出17項因應策略，行政院為此規劃包含海纜7法在內的21部法律修正，有關「混淆國人對國家認同」這類威脅，包括前述散布虛假訊息或深偽影音等行為，都將提出規範。

此外，21部法律修正案當中除海纜7法外，也包含資通安全管理法及人工智慧基本法，資安法修法9月已由總統賴清德公布，至於人工智慧基本法則送立法院審議中。政院人士強調，其餘12部法案規劃在今年底前完成修正草案，並依時程送交立法院審查。

行政院 國安 假訊息

