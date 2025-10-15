快訊

稱陳亭妃、林俊憲都不是對手 謝龍介嗆要與賴清德直球對決

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委謝龍介今接受網路節目「中午來開匯」專訪。圖／「CNEWS匯流新聞網」提供
國民黨立委謝龍介今接受網路節目「中午來開匯」專訪。圖／「CNEWS匯流新聞網」提供

民進黨中常會今拍板台南市、高雄市、嘉義縣等縣市長初選時程，包含競爭最激烈的台南立委陳亭妃林俊憲將以民調勝負。國民黨立委謝龍介今天表示，兩人都不是對手，將要跟賴清德總統直球對決，若賴總統無法守住台南，搞不好高雄市長陳其邁將出來挑戰賴總統。

謝龍介今接受網路節目「中午來開匯」專訪時指出，不管綠營派誰自己都不怕，「立委陳亭妃、林俊憲都不是我的對手」，國民黨這一局要挑戰賴總統的本命區，要跟賴總統直球對決，因為賴總統不可能失去台南市，絕對是重中之重，比高雄市更重要。

謝龍介直言，從之前颱風天災、大罷免等議題，再加上過去就有的太陽能汙染，「2022北門區我能選贏就是因為太陽能」。他認為，從執政黨對颱風救災不力後，在南部已經發酵、起風了，弊案、風災只是附加；上次一選完，就有綠營支持者直呼「差點當選，早知道就支持你」。

謝龍介分析，賴總統無論最後推派誰選，都會傾全黨之力不讓台南落入賴總統手上，因為台南若無法守住，將會影響賴總統2028布局，「民進黨就會有人挑戰賴清德」、「搞不好高雄市長陳其邁會出來」，尤其若是台南掉、高雄順利接棒，陳其邁也可能會挑戰總統大位。

至於民進黨在台南黨內初選升溫，謝龍介認為，兩人現在砍到刀刀見骨，但陳亭妃「戰友」、台南前議長郭信良涉弊遭起訴，一審判13年、另有他案起訴；三地總裁鍾嘉村涉犯「證交法」背信等罪，雖2000萬元交保，9日又被雄檢抗告，最後裁定鍾嘉村羈押禁見，形同打擊陳亭妃。

謝龍介表示，他從政來一路戰戰兢兢，就是為了一個機會，不僅從未貪汙，選市長更只做4年，盼能改善官商勾結風氣；用人也不會分黨派，將以聯合政府為大方向，就像「壞學校也有好學生一樣，我也敢用民進黨的人」；待任期將至，也會培植接班人，不會戀棧。

另外，有關烏山頭水庫光電板爭議，謝龍介指出，完整的太陽能板不會有汙染，但破了就不一樣，裡面是有毒物質；烏山頭水庫是飲用水、灌溉用水，若汙染，稻米會不會有重金屬？農民怎能不擔心？

