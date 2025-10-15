中選會委員、公視董監事提名延宕 政院：積極徵詢適合人選

中選會委員任期將屆卻未提名、公視董監事提名人選也持續延宕，行政院發言人李慧芝15日表示，中選會委員名單，目前正積極進行徵詢，同時也敦請相關社會公正人士推薦適當人選，而公視董監事人選則是由文化部依據「公共電視法」進行徵詢，邀請具教育、藝文、學術、傳播及其他專業人士同意候選。

李慧芝表示，行政院及相關部會持續積極物色適合的人選，而過去也曾發生選任困難，希望在徵詢順利的情況下，於兩份名單底定後儘速提出，分別送請立法院及提交公視董事、監察人審查委員會審查。

中選會主委李進勇等6名中選會委員任期至11月3日，依法行政院長卓榮泰應於8月提名新任委員，但目前尚未提出；本屆公視董事會已於5月31日任期屆滿，依法文化部應於6個月前進行新一屆董事會董監事提名作業，但至今已延宕超過10個月，過去也曾發生多次候選人無法通過選任標準情形。

