公視董監事名單懸缺半年 文化部曝多名專業人士拒絕「因不願被羞辱」

本屆公視董事會5月31日任期屆滿，外傳行政院與文化部尚未啟動新任董監事提名作業，文化部今天表示相關作業進行中，但的確有許多專業人士拒絕擔任候選人，文化部會持續努力。

文化部今天表示，過去選任困難的經驗，確實造成許多專業人士拒絕擔任下（第8）屆候選人情況，並表達「不願意因為選任被羞辱」的心情。

文化部強調，仍將持續依「公共電視法」規定，努力邀請具教育、藝文、學術、傳播及其他專業人士同意候選，並懇切期盼審查委員及社會各界，能對包含公視在內的所有公共媒體有更多的支持及理解。

依據「公共電視法」規定，公視董事會由董事11人至15人、監察人3至5人組成，董事、監察人候選人經提交由各黨派依比例推舉的審查委員會，經全體委員2/3以上同意後聘任。

公視歷屆董監事選任曾發生多次候選人無法通過選任標準情形，例如現任第7屆董監事在第1次審查委員會時，21名董事及5位監事候選人，僅通過7位董事及1位監事；第2次審查委員會更發生同一政黨推薦委員全數缺席，造成14位董事、4位監事候選人全數無法通過選任。

